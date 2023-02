Leiji Matsumoto ha recentemente abbandonato questa terra, lasciandoci opere immortali che sicuramente saranno da esempio anche alle opere future.

Di certo non potevano mancare i tributi dei vari autori di manga e addetti al settore verso il celebre mangaka, uno degli autori più importanti nell’ambito della fantascienza. Tramite ANN leggiamo alcuni commenti.

Yasuhiro Nightow, autore di Trigun ha condiviso questo pensiero su Twitter: “Matsumoto-sensei. Sono stato attratto dal mondo dei manga grazie al suo lavoro. Il mio lavoro abbonda con le gocce di stelle che mi ha dato. Sono soddisfatto della conoscenza che hanno portato alla prossima generazione. Stasera leggerò Wadachi e Daijunjō-kun. Vi ringrazio per tutto il duro lavoro. Vi esprimo la mia gratitudine dal profondo del cuore”.

Leiji Matsumoto riceve vari tributi da noti mangaka per il suo lavoro

Un messaggio triste e commovente che si associa anche al tributo della doppiatrice di Tetsuro Hoshino (protagonista dell’anime Galaxy Express 999), Masako Nozawa: “Matsumoto-sensei mi ha accompagnato in tanti eventi del Galaxy Express 999 in tutto il Paese. Era una persona amichevole, e amava molto parlare.

Ricordo come fosse ieri la sua gioia quando ha indossato l’uniforme da capotreno a Yamaguchi. Quando stavamo registrando il doppiaggio dell’anime venne in sala per farci i complimenti, donando a tutti una forza maggiore per concludere il lavoro.

Ogni volta che ci incontravamo, diceva sempre: “Dovremmo fare qualcosa con 999″. Non vedevo l’ora di avere di nuovo la sua compagnia e mi spezza il cuore sapere che questo mio desiderio non sarà mai esaudito”.

Al tributo per il maestro arriva anche quello dell’animatore Hirotoshi Sano (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory, RahXephon) insieme a uno sketch raffigurante dei personaggi iconici di Matsumoto, Capitan Harlock, Tetsuro Hoshino e Maetel:

Il distributore di anime Discotek Media ha twittato: “Ci ha rattristato la notizia della recente scomparsa di Leiji Matsumoto, uno dei grandi autori all’interno del mondo degli anime e dei manga. La lista di ciò che ha creato può sembrare quasi infinita, da Galaxy Express 999, Capitan Harlock, a Space Battleship Yamato (Star Blazers).”

Una scomparsa che fa male al cuore e lascia un vuoto all’interno di tutti gli appassionati, anche se nonostante questo il maestro ha lasciato comunque un’eredità incredibile.

Fonte Twitter – Fonte Anime News Network