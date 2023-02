JOJOLands ha finalmente pubblicato il primo capitolo della saga, e nonostante siano poche pagine abbiamo comunque qualche dettaglio al riguardo, come la conferma della location: le Hawaii. Insieme a questo dettaglio scopriamo anche novità succose sui protagonisti, che a quanto pare sono due Joestar e non uno.

Jodio Joestar e Dragona Joestar vanno alle scuole superiori, e come se non bastasse mostrano fin da subito i loro Stand, anch’essi i nuovi protagonisti della storia.

Araki per creare un pretesto in cui i protagonisti possano mostrare i loro Stand, fa fermare i due ragazzi da alcuni agenti della polizia, che subiscono l’ira di “November Rain” e “Smooth Operator”.

Tra le prime congetture dei fan troviamo i legami di parentela del protagonista “JoDIO”, che sembrano più vicine a Dio Brando che a Joseph Joestar a quanto pare, specie se ci soffermiamo solamente sul nome.

JOJOLands, il primo capitolo è stato pubblicato: scopriamolo nel dettaglio

Gli Stand dei due protagonisti sono ancora una volta molto singolari, e anche con November Rain vediamo il tentativo di Araki nel portare nuovamente qualcosa di nuovo all’interno del mondo di Jojo.

Anche se non conosciamo pienamente i suoi poteri, possiamo vedere il come quest’ultimo abbia creato un torrente di pioggia mortale che non lascia scampo ai nemici. Tutto arriva da CB.

Smooth Operator di Dragona invece, punta la sua forza su minuscoli esseri in grado di spostare oggetti anche pesanti su qualsiasi superfice liscia, creando così anche degli affetti inquietanti verso i nemici. Al momento la storia si incentra sul protagonista intento a diventare ricco all’interno di questa isola tropicale già citata.

Come vedete abbiamo già un’infarinatura sui personaggi e gli Stand annessi, insieme ai loro volti e anche i nuovi obiettivi che passo dopo passo sicuramente avranno degli intoppi al riguardo.

Come accennato JOJOLands sarà serializzato su Ultra Jump, così come avvenuto con Jojolion, concluso nel 2021. Cosa ne pensate di queste prime informazioni? Così come le altre opere sicuramente Star Comics si occuperà di portare la storia in Italia. Le premesse sono molto interessanti e per questo seguiremo il tutto con attenzione.

