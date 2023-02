Pokémon: il nuovo anime anticipa il ruolo di un Pokémon leggendario

Per il franchise più famoso al mondo, Pokémon, è giunto il momento di voltare pagina. Infatti dopo più di vent’anni, la serie è pronta a tornare con un nuovo anime che vedrà l’esclusione di Ash Ketchum. Al momento il protagonista assoluto dell’anime prepara i fan al suo addio con una nuova serie di episodi speciali. Tuttavia tutti gli occhi sono puntati sul prossimo anime e sui suoi due protagonisti.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto interessante che non ha a che vedere con i prossimi personaggi. Infatti parleremo dl ruolo di Pokémon leggendario.

L’aggiornamento arriva direttamente dal Giappone, con l’ultimo numero di CoreCore pubblicato di recente. In questa occasione gli appassionati hanno già ricevuto un aggiornamento sull’anime, in uscita il 14 aprile, riguardanti Roy e Liko. Si scopre che i due allenatori inizieranno il loro viaggio nella regione di Paldea, ma riceveranno la visita di un Rayquaza cromatico prima di partire per la loro avventura.

Questa novità arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnipokeFandom. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Artwork of Shiny Rayquaza from Pokemon (2023) "Black Rayquaza: What is the relationship between the appearance of the Legendary Pokemon with alternative coloration and the two protagonists?"#Anipoke pic.twitter.com/q0dvvVD1RK — Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) February 15, 2023

Come si può guardare, CoroCoro presenta un’immagine del leggendario cameo dell’anime e di un esemplare di Shiny Rayquaza. Il Pokémon leggendario potrebbe giocare un ruolo simile a quello che Ho-Oh ha svolto per Ash. In tal caso, Shiny Rayquaza potrebbe fungere da guardiano spirituale per i due nuovi protagonisti durante la loro avventura. Alla luce di questo aggiornamento, i fan si chiedono se Roy o Liko potranno avere un’affinità per questa tipologia di Pokémon.

Naturalmente, presto ci saranno maggiori novità e dettagli circa questi personaggi. Ricordiamo che il nuovo progetto animato farà il suo debutto sul piccolo schermo a partire dal 14 aprile in Giappone. Al momento, non abbiamo modo di poter parlare della data di uscita europea dell’anime, ma probabilmente ci saranno novità su questo poco prima del suo debutto nella terra del Sol Levante.

Al momento tutti gli appassionati sono concentrati a guardare gli episodi speciali di Pokémon: Aim to be a Pokémon Master. Questi sono caratterizzati da diversi incontri nostalgici tra Ash e volti familiari.