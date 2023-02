Pokémon: Pikachu e Meowth pronti a fare squadra nel prossimo episodio

Il mondo dei Pokémon si prepara sempre più a dire addio ad Ash e Pikachu tramite alcuni episodi speciali di una serie intitolata Pokémon: Aim to be a Pokémon Master. Questi episodi rappresentano un modo per salutare Ash dopo 25 anni, ma anche una possibilità di vedere alcune reunion tra il protagonista, i Pokémon che ha allenato un tempo e non solo.

Dopo aver incontrato anche Misty e Brock, oggi riportiamo che il prossimo episodio speciale anticipa quello che potrebbe essere l’episodio finale di Pikachu e Meowth.

La serie speciale ha rivelato tantissimi momenti carichi di nostalgia per Ash e per i fan. Dalla reunion con Misty e Brock, Ash ha anche incontrato diversi Pokémon che un tempo ha allenato, come Squirtle. Fino ad ora si è parlato solo di Ash, ma non si è detto nulla su Pikachu.

Per questo l’episodio 6 sarà estremamente interessante in quanto incentrato sul Pokémon di tipo Elettro. Lui e Meowth si separeranno dai rispettivi padroni e si troveranno a lavorare insieme. Questo episodio sarà incentrato completamente su Pikachu dopo tanto tempo, ed è molto probabile che sarà anche l’ultimo. Con il presente articolo abbiamo il piacere di condividere un video che anticipa quello che accadrà nel prossimo episodio dell’anime.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale dei Pokémon, anipoke_PR. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

L’episodio 6 di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master è intitolato “E guardo la stessa luna!” e la sinossi dell’episodio anticipa che durante il viaggio finale del protagonista, il Team Rocket attacca Ash e i suoi amici in un momento di ristoro. Anche se Ash riesce a contrastarli, Pikachu vola via con il Team Rocket. Quindi Ash e Pikachu, ora separati, cercano di riunirsi in qualsiasi modo.

Il franchise deve ancora confermare se Pikachu farà parte o meno del prossimo anime. Dato che non ci sono aggiornamenti ufficiali, questo episodio potrebbe essere un modo modo per poter salutare eventualmente Pikachu. Questo e molto altro sarà possibile scoprirlo sono con il debutto del nuovo progetto animato, previsto per il 14 aprile di quest’anno.