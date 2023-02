I cavalieri dello zodiaco – live-action: un nuovo trailer rivela la data di uscita

I Cavalieri dello Zodiaco torneranno a sorprendere tutti gli appassionati con un nuovo progetto live-action diretto da Tomasz Baginski e prodotto da Toei Animation e Sony Pictures. Oggi con il presente articolo abbiamo il piacere di annunciare la data di uscita del live-action accompagnata da nuovo trailer.

Quest’ultimo, visibile in cima al presente articolo mostra molto di più tutto in movimento! Il classico e famoso franchise di Masami Kurumada è una delle serie d’azione più amate di sempre. Nel corso degli anni si è espanso sempre di più tra gli appassionati attraverso numerose serie anime, sequel e spin-off da quando ha debuttato nel 1986. Ma ora possiamo riportare quando tornerà con il nuovo progetto live-action.

Knights of the Zodiac, intitolato Saint Seiya The Beginning (I Cavalieri dello Zodiaco – L’inizio) farà il suo debutto per la prima volta nei cinema in Giappone il 28 aprile. Tuttavia al momento non ci è dato sapere la data di uscita nel resto del mondo. Tuttavia tutti gli appassionati possono dare un’occhiata all’imminente lungometraggio live-action de I Cavalieri dello Zodiaco prodotto da Hollywood con un nuovo trailer che mostra più azione.

Ricordiamo che il live-action sarà diretto da Tomasz Baginski insieme a Toei e Sony Pictures. Della sceneggiatura se ne occuperà invece Josh Campbell e Matt Stuecken. Andy Cheng sarò a capo della coordinamento degli stunt e dei combattimenti. Toei lo si occuperà del rilascio del live-action in tutto il Giappone in primavera, e Sony Pictures in tutto il resto del mondo.

La storia sembra essere una reinterpretazione alquanto libera del soggetto originale. Infatti il film viene descritto come una storia sulle origini. Soprattutto pare che ci siano già piani per continuare questo franchise live-action in futuro. Cosa aspettarsi da questa nuova interpretazione del film resta ancora un mistero.

Tuttavia ricordiamo che il live-action de I Cavalieri dello Zodiaco ha come protagonista Mackenyu. Il giovane attore è già conosciuto per il ruolo di Roronoa Zoro che interpreterà nella prima serie live-action di One Piece di Netflix.

Fonte – Comicbook