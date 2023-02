Chainsaw Man: ecco il tributo giapponese a Pochita

Chainsaw Man è sicuramente molto amato dal pubblico, e oltre la visione dell’anime e la lettura del manga il tutto è diventato una sorta di culto in Giappone, dove è stato esibito un tributo a Pochita, il demone con cui si fonde lo stesso protagonista del franchise Denji.

Un’artista ha deciso di dare il giusto contributo alla serie, cercando anche di promuoverla ancora una volta, nel caso qualcuno ancora non avesse compreso le potenzialità del prodotto creato da Fujimoto. Il tributo in questione è una statua di Pochita creata con il ghiaccio.

Da come potete vedere dalla foto in calce la statua è molto simile al personaggio e allo stesso tempo si pone come tributo appunto, a Chainsaw Man. La statua è stata creata durante il Festival della neve di Sappor, che da anni regala al pubblico questo genere di cose, volte a mostrare l’amore degli artisti verso il medium manga e anime.

Chainsaw Man: la statua di ghiaccio di Pochita conquista il Festival della neve di Sappor

Pochita sculpture in Sapporo snow festival pic.twitter.com/dGkgxsfJ8F — Pochita  (@NezukoSocial) February 6, 2023

il Sapporo Snow Festival mostra sempre questo genere di cose, e di certo Chainsaw Man non è il primo né l’ultimo tributo che vedremo nei prossimi anni.

Che sia One Piece, Dragon Ball o Naruto poco importa, la manifestazione ha da sempre dato spazio a questo genere di doti artistiche volte alla sperimentazione e ai tributi ai medium anime e manga.

L’evento si tiene tutti gli anni, più precisamente a febbraio e ogni volta abbiamo l’occasione di visionare i personaggi più noti degli anime nella loro versione “ghiacciata” così come successo con Pochita. Non avevamo dubbi in realtà, vista anche la fama del franchise shonen, al momento tra le opere più apprezzate.

Le forme d’arte sono sempre più varie, e in una società come quella giapponese di certo non siamo nuovi nel vedere cose del genere, visto anche il loro talento creativo nel far nascere opere indelebili e caratteristiche come quelle che abbiamo avuto modo di amare, leggere, visionare e apprezzare nel corso di questi anni. Voi cosa ne pensate?

Chainsaw Man ha iniziato la sua scalata verso il successo, e difficilmente sarà fermato.

Fonte Comic Book – Twitter