One Piece: il live action Netflix potrebbe già avere una data d’uscita

One Piece avrà un live action prodotto da Netflix in uscita nel 2023, e al momento abbiamo davvero poco a riguardo. Recentemente però, sono state diffuse un paio d’immagini promozionali con al centro Luffy e i primi membri della sua ciurma, che hanno diviso inevitabilmente i fan.

Se alcuni hanno apprezzato queste prime foto, altri le hanno completamente ripudiate e neanche il tempo d’iniziare la serie è già al centro di critiche e commenti vari, come era facile ipotizzare. Oltre tutto questo Netflix non ha ancora pubblicato una data e un mese specifico per l’uscita del prodotto in live action, anche se le ipotesi sono molto chiare.

Se ben ricordate nelle foto condivise da Netflix leggiamo solamente un generico “2023”, che conferma l’imminente uscita del live action di One Piece durante quest’anno, anche se ufficialmente non sappiamo ancora il periodo preciso.

Stando alla fonte “Whats on Netflix” però, riusciamo a leggere una data ben precisa condivisa dal sito all’interno di un esaustivo articolo dedicato proprio al live action in questione, che come ricordiamo ha la supervisione dello stesso autore del manga Eiichiro Oda.

One Piece: quando esce il live action Netflix?

Come accennato la data non è ancora ufficiale, quindi prendete tutto con le pinze: stando sempre alla fonte la nota piattaforma streaming sta pensando di far uscite la serie TV il 31 agosto del 2023, quindi verso la fine dell’estate, in modo tale che quasi la maggior parte delle persone sia tornata dalle vacanze.

L’annuncio non è ancora ufficiale come detto, e quindi dobbiamo comunque attendere una vera conferma da Netflix stessa. Rammentiamo che la produzione dietro la serie è Tomorrow Studios.

Tra i loro progetti più importanti ci sono Hanna per Prime Video e Snowpiercer per TNT. Naturalmente, la casa di produzione ha lavorato anche allo stesso Cowboy Bebop per Netflix.

Steven Maeda sarà lo showrunner di One Piece. La sua lunga carriera lo ha visto coinvolto in titoli come The X Files, Lost, Lie to Me, Helix e Day Break; quindi di certo non è il primo che capita a tiro. Come detto, a supervisionare il tutto ci sarà anche lo stesso Eiichiro Oda.

Fonte Whats on Netflix