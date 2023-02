Il live action Netflix dedicato a One Piece ha mostrato le prime immagini al pubblico, confermando anche la sua uscita prevista per il 2023. A oggi non abbiamo ancora una data precisa per quanto riguarda questo aspetto. Come spesso accade, le foto hanno diviso i fan, che come sempre criticano i dettagli più impensabili.

Tra i commenti negativi la maggior parte del pubblico ha esposto delle critiche diventate successivamente virali a proposito dei sandali di Luffy, a quanto pare assenti nella foto postata e pubblicata da Netflix. Per quanto sia un dettaglio importante di certo non è la fine del mondo.

Vista la viralità delle critiche l’attrice che interpreta Nami all’interno della serie Netflix ha deciso di dire la sua sull’argomento, confermando anche che la scelta di stile è dovuta a delle specifiche misure di sicurezza. Tramite Comic Book leggiamo:

“Essendo una serie action/adventure i nostri personaggi compiono delle acrobazie, e per forza di cose devono essere eseguite da stuntman professionisti. Le calzature di Luffy all’interno dell’opera originale non sono per niente adatte a questo genere di scene nella realtà, quindi abbiamo dovuto optare per un cambio volto alla sicurezza dello staff.

Ciò nonostante, alcune scene d’azione sono state girate dai protagonisti della serie, e quindi proprio per questo la scelta degli indumenti era importante. Iñaki Godoy, l’interprete di Luffy, ha fatto del suo meglio e se indossa le scarpe viste all’interno dell’immagine è solo per motivi di sicurezza”.

Emily Rudd's (Nami) comment on Luffy wearing shoes. pic.twitter.com/kmVmv6f8on — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) February 3, 2023

One Piece: il live action Netflix si apre alle prime critiche

Spesso il pubblico dimentica la definizione di realtà e finzione, e non da peso al lavoro e ai cambiamenti inerenti a questo genere di progetti. Essendo One Piece un anime con personaggi davvero unici e fuori dalle righe, è ovviamente impossibile replicare il tutto al 100%, e proprio per questo ci sono questo genere di modifiche.

Senza dubbio le prime immagini del live action hanno sicuramente donato un assaggio a quello che sarà la serie, e proprio per questo il pubblico ha iniziato a “bacchettare” per quanto riguarda il design dei personaggi. Detto questo, non ci resta che attendere una data di uscirà ufficiale per vedere la serie al completo.

Fonte Comic Book