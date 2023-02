One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1075!

Eiichiro Oda sta proseguendo il suo lavoro con One Piece e lo fa con estrema costanza. Il mangaka, nonostante siano passati ben 25 anni dalla serializzazione del suo manga, controlla perfettamente ogni punto della trama sviluppando ogni situazione al momento giusto. Questo anche se si tratta di far passare più di dieci anni per presentare ai lettori un personaggio.

Questo è quello che ha fatto con il dottor Vegapunk, del quale però ha parlato tantissimo in molti capitoli, prima dell’arco narrativo di Egg Head. Al momento possiamo affermare che l’attuale arco è proprio il suo arco. Infatti, dopo aver incontrato Rufy e tutti gli altri componenti della ciurma, ha spiegato la vera natura e identità dei Frutti del Diavolo, come sia riuscito a duplicarli e ha anche svelato alcuni segreti sul Secolo del Grande Vuoto.

Ora è il principale bersaglio del Governo Mondiale, che vuole la sua testa per aver scoperto verità che ha sempre cercato di nascondere. Dunque il CP0, guidato da Lucci, è arrivato sull’isola ed è scoppiata una rivolta che ha visto le armi dello scienziato in azione.

Oggi abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo 1075 di One Piece.

Avvisiamo i lettori del fatto che saranno presenti alcuni spoiler iniziali del nuovo capitolo. Quindi coloro non interessanti a scoprire tutto in anticipo, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1075 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1075 pic.twitter.com/nCgGexiHMZ — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 13, 2023

Il capitolo 1075 di One Piece si intitolerà “Labo phase death game“ (“fase del gioco mortale del laboratorio“) e riprenderà dai tumulti provocati dai Seraphim guidati da Sentomaru, ancora vivo e dopo aver liberato il Mark III. A quanto pare c’è qualcuno nell’isola che sta distruggendo tutti i lumacofoni presenti nel laboratorio di Vegapunk. In questo modo Shaka, uno dei sei satelliti dello scienziato, non potrà vedere cosa succede.

Per avanzare nella loro missione, i pirati di Cappello di Paglia formano 4 gruppi con i cloni di Vegapunk e uno di questi subisce l’attacco del Seraphim di Boa Hancock. Le altre copie di Kuma e Mihawk attaccano la sala controlli e anche se Shaka ordina loro di fermarsi, non funziona.

Nelle pagine finali del manga avviene un colpo di scena. Lucci e Kaku si svegliano e propongono a Rufy e Zoro di unire le forze!