Tra le uscite manga Star Comics del 15 febbraio 2023 si segnala l’esordio di Welcome to the Ballroom (anche in edizione con omaggio), nonché i cofanetti di A Couple of Cuckoos, Blue Box e Noah of the Blood Sea (che celebra così la conclusione).

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 15 febbraio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’annuncio relativo all’aumento dei prezzi di questo mese.

Le uscite manga Star Comics del 15 febbraio 2023

A COUPLE OF CUCKOOS

EARLY PREMIERE – COFANETTO CON PRIMI DUE VOLUMI + TRE ILLUSTRATION CARD + UN MINI-SHIKISHI + UNA STAR CARD

FAN LIMITED n.280

di Miki Yoshikawa

€ 15,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Per celebrare il lancio della serie, i primi due volumi saranno disponibili in anteprima e raccolti in uno speciale cofanetto. Al suo interno anche tre illustration card, un mini-shikishi realizzato per i lettori italiani da Miki Yoshikawa e una Star Card da collezione!

Nagi Umino è un liceale che spende la maggior parte del suo tempo a studiare e il cui sogno è classificarsi al primo posto nelle competizioni scolastiche. La sua vita monotona e tranquilla, però, viene sconvolta improvvisamente quando scopre che quelli che l’hanno cresciuto in realtà non sono i suoi veri genitori e che è stato vittima di uno scambio di culle. Ma qui le cose si fanno ancora più complicate: lo stesso giorno in cui ha preso appuntamento per incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la ricchissima superstar dei social Erika Amano e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato, nonostante sia in realtà innamorato della brillante compagna di classe Hiro. Però, quando finalmente incontra i veri genitori, non può credere ai suoi occhi: l’altra vittima dello scambio di culle è proprio la bella Erika, figlia biologica dei suoi genitori adottivi! E il suo promesso sposo altri non è che… Cos’avrà in serbo il futuro per questi due ragazzi vittime di uno scherzo del destino?!

Arriva la scoppiettante commedia romantica che ha ispirato l’omonima serie anime di grande successo!

BLUE BOX

THE BLUE BOX EDITION – COFANETTO CON I PRIMI DUE VOLUMI E GADGET ESCLUSIVI

UP LIMITED n.219

di Kouji Miura

€ 15,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Per celebrare il lancio della serie, i primi due volumi saranno subito disponibili in uno speciale cofanetto con dei gadget esclusivi!

Lo studente delle medie Taiki Inomata si allena nel club di badminton della Eimei, una scuola con un importante programma sportivo. È innamorato della senpai Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina presto in palestra e fa parte del club di basket femminile dello stesso istituto. Chinatsu è l’astro nascente della sua squadra e il divario tra lei e Taiki è così grande che è improbabile che i suoi sentimenti siano ricambiati. Tuttavia, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. I due adolescenti condividono lo stesso sogno di partecipare alle Nazionali e intendono impegnarsi duramente per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Taiki, allora, decide di allenarsi tutti i giorni, avvicinandosi sempre più alla sua nuova coinquilina, con cui vorrebbe costruire una vera e propria relazione…

Non perdetevi la nuova commedia romantico-sportiva che ha conquistato i lettori giapponesi!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 32

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Si conclude l’avventura a Osaka di Conan e Heiji sulle tracce di un serial killer spinto a uccidere per ragioni che risalgono a ben tredici anni prima. Sarà poi la volta di una vicenda che coinvolge l’idolo di Kogoro, la star Yoko Okino, e di un caso in cui riappare dal passato un personaggio misterioso che getta un’ombra di paura sulla vita di Conan e Haibara. Infine, l’agente Sato sarà costretta dalla madre a partecipare a un incontro a scopo matrimoniale. Solo Takagi la può salvare ma, per una serie di combinazioni, lui purtroppo non ne sa niente!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 10

di Akira Toriyama

€ 15,00

Dopo la conclusione dell’ultimo Torneo Tenkaichi, una terribile minaccia incombe su tutti gli esperti di arti marziali che vi hanno preso parte. In combutta col perfido Pilaf, un mostro dalla pelle verde vuole eliminarli uno a uno per diventare il capo incontrastato del mondo. Al solo pronunciare il suo nome persino il maestro Muten ha i brividi… Ha inizio l’arco narrativo dedicato al Gran Demone Piccolo!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 2

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Mentre la nostra Nanami comincia lentamente a prendere dimestichezza con la sua nuova vita, la principessa Numano Himemiko la invita nella sua dimora e le presta uno splendido kimono… Ma a quale scopo? A quanto pare, ha intuito che nel cuore della ragazza si agita qualcosa e che ha a che fare proprio con il suo Servitore Divino… Come la prenderà Nanami?!

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 5

TECHNO n.321

di Yu Satomi

€ 6,90

A causa di un incidente, la nave da crociera sta affondando. Akari e il suo fratellino Yuzuru uniscono le forze con gli esseri umani rimasti e cercano disperatamente di sopravvivere… ma che destino attende le persone a bordo di quella trappola in mezzo al mare? E qual è la verità sulla vampira Noah? Non perdetevi il capitolo conclusivo di questo agghiacciante horror al cardiopalma!

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 5

LIMITED EDITION CON BOX

TECHNO LIMITED n.321

di Yu Satomi

€ 11,90

Per celebrare la conclusione della serie, l’ultimo volume sarà disponibile anche in versione Limited, con un elegante cofanetto da collezione per contenere gli altri quattro volumi!

ONE PIECE NEW EDITION n. 97

GREATEST n.268

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro… e Momonosuke viene rapito! Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze! È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi!

ULTRAMAN n. 15

ACTION n.345

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

€ 6,50

Valky, una donna misteriosa e affascinante libera da ogni convenzione, turba l’animo di Taro e trama per sconvolgere dall’interno l’Alleanza dell’Ammasso Stellare. Ma anche Mephisto, direttore della sezione giapponese dell’Alleanza, rientra tra le vittime di Valky e, impaziente di farsi un nome, prepara un attacco alla SSSP… Una minaccia senza precedenti aleggia su Ultraman!

VANISHING MY FIRST LOVE n. 3

SHOT n.259

di Aruko , Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki, innamoratosi di Ida, è caduto in crisi e non sa se confessare i suoi sentimenti o arrendersi. Mentre partecipa a una gita scolastica in uno Ski Camp, lui e Ida finiscono in guai seri! Nel frattempo, Hashimoto prende coraggio e si dichiara inaspettatamente ad Akkun…

WELCOME TO THE BALLROOM n. 1

MITICO n.291

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara Fujita è un normalissimo studente delle medie che conduce un’esistenza priva di stimoli, senza sogni nel cassetto né obiettivi da raggiungere. Un giorno viene coinvolto in una rissa da un gruppo di delinquenti, ma viene prontamente salvato da un motociclista che passava da quelle parti. Sengoku, il misterioso uomo che ha preso le sue difese, si rivela essere un talentuoso ballerino e trascina il giovane in una scuola… di ballo da sala! Una volta fatto un passo nel mondo della danza, la vita di Tatara inizia a cambiare rapidamente… L’entusiasmo e la dedizione dei ballerini sconvolgono il suo cuore, accendendo in lui una fiamma pronta a illuminare il suo cammino!

Uno dei manga sportivi più amati degli ultimi anni, plurinominato ai più importanti premi fumettistici giapponesi, che ha ispirato anche la celebre serie anime disponibile su Amazon Prime!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 1

CON UN 3 ILLUSTRATION CARD IN OMAGGIO

MITICO CON OMAGGIO n.291

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

Il volume conterrà un set di illustration card in omaggio!

WHISPER ME A LOVE SONG n. 6

QUEER n.52

di Eku Takeshima

€ 6,50

Himari è entrata a far parte delle Laureley, la band in cui canta Shiho, nel ruolo di manager. Ma se da un lato la giovane è emozionatissima per questa nuova sfida, dall’altro Aki e Yori non sembrano troppo convinte della situazione che si è venuta a creare…