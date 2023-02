Star Comics, aggiornamento sull’aumento dei prezzi di febbraio

Recentemente abbiamo riportato che Star Comics avrebbe applicato un aumento dei prezzi a partire da gennaio 2023. Il motivo principale è legato alle diverse difficoltà nel reperimento della carta, ma anche dei rincari legati ai costi di approvvigionamento e produzione, dovuti all’aumento del prezzo dell’energia. Queste difficoltà economiche hanno coinvolto non solo Star Comics negli ultimi anni, ma anche altre realtà nazionali e internazionali.

Oggi però riporteremo un aggiornamento doveroso nei confronti di tutti i lettori. Riguarda l’aumento di prezzo dei manga previsti per il mese di febbraio che Star Comics ha condiviso direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale.

Nonostante per tutto il 2022 la casa editrice italiana abbia mantenuto i prezzi invariati, adesso non può fare altro che aumentare i prezzi per cercare di evitare serie difficolta sul ritorno agli investimenti.

Le difficoltà legate alla crisi energetica e alle materie prime non sono più sostenibili. Ed è qui che si arriva alla comunicazione dell’aumento dei prezzi sulle novità manga a partire da gennaio 2023.

Tuttavia a partire dal mese di febbraio, più precisamente dal 13 febbraio i volumi dal numero 1 al numero 25 di One Piece, valido solo per la collana Young, costina blu, saranno in vendita al prezzo di € 5,20.

Per quanto riguarda tutti gli arretrati appartenenti al catalogo Star, subiranno un progressivo cambio di prezzo nei mesi successivi a gennaio. Quindi in questo mese, febbraio, subiranno un aumento di prezzo i titoli Best Seller, sui quali verrà applicata un’etichetta per indicare il nuovo prezzo. Le etichette saranno realizzate con uno speciale polimero e si potranno staccare dopo l’acquisto senza lasciare alcun residuo di colla sulle cover dei volumi.