JOJOLands: Il nuovo poster mostra il protagonista della serie nel dettaglio

JOJOLands sta per arrivare: il 17 febbraio farà il suo debutto sulle pagine di Ultra Jump la nona parte delle Bizzarre Avventure di Jojo, una delle serie più longeve per quanto riguarda il panorama manga e anime.

Dopo la chiusura nel 2021 di Jojolion, il maestro Hirohiko Araki torna a lavoro su una nuova serie, ambientata anch’essa in un universo alternativo fuori dalla timeline principale della saga originale.

Come accennato la serializzazione è molto vicina al suo primo capitolo e per l’occasione è stato condiviso un poster molto speciale con al centro il nuovo protagonista di questa nuova parte. Come accennato durante le scorse settimane, al centro di questa nuova avventura è presente un discendente di Joseph Joestar.

JOJOLands: il nuovo protagonista si mostra nel poster promozionale

Come vedete è un vero capolavoro questa illustrazione, e ancora una volta conferma il talento di Araki nel disegno, insieme alla sua forte passione per i soggetti vividi e completamente colorati.

Tra le prime cose che saltano all’occhio infatti, notiamo la vasta gamma di colori usati per il poster che evidenziano molto delle sfumature di grigio, colore appartenente alla capigliatura del protagonista. Dopo tanto tempo finalmente riusciamo a dare un primo sguardo al protagonista di JOJOLands, la probabile conclusione della storia.

Sappiamo veramente poco di questa nuova serie, e oltre al volto e la discendenza del protagonista abbiamo solo qualche indizio per quanto riguarda la location della nuova avventura, ambientata sulle Isole Tropicali. La serie è stata annunciata nel 2021, appena dopo la conclusione di Jojolion, storia durata 11 anni su Ultra Jump. Tutto arriva da CB.

Dall’annuncio è trascorso circa 1 anni e mezzo e queste sono le uniche informazioni pubblicate a proposito di questa nuova parte delle Bizzarre Avventure di Jojo, il longevo e singolare manga di Hirohiko Araki. Senza ombra di dubbio la serie è molto attesa, e anche se si vocifera che la medesima sia l’ultima della saga, l’ufficialità non è ancora arrivata.

Voi cosa ne pensate? State attendendo con ansia questa nuova storia? Oppure dovete ancora recuperare Jojolion? State visionando la trasposizione animata? Al momento Netflix ha chiuso la saga di Stone Ocean.

