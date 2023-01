JoJo Lands: il debutto della parte 9 del manga si avvicina con un nuovo aggiornamento

Le Bizzarre Avventure di JoJo è un manga assolutamente iconico che continua ad appassionare tantissimi lettori in tutto il mondo. Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto importante che mostra quanto la nona parte del manga di Araki sia vicina al suo debutto.

Manca ormai sempre poco. JoJo ha concluso la parte ottava del manga qualche tempo fa, ma il creatore Hirohiko Araki si è tenuto impegnato. Ora, non passerà molto tempo prima che debutti la nona parte che si intitolerà Le Bizzarre Avventure di JoJo: JoJo Lands.

Oggi quindi riportiamo un aggiornamento che lascia immaginare ai lettori quello che li sta aspetterà.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"JoJo's Bizzare Adventure" Part 9 "The JOJO Lands" by Hirohiko Araki will start in upcoming Ultra Jump issue 3/2023 out Feb 17

This time it follows the adventure of a boy on subtropical islands

Image © Shueisha, Hirohiko Araki pic.twitter.com/KGH7jB8lPT

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) January 18, 2023