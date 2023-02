Pokémon: il nuovo anime potrebbe essere ambientato in un nuovo universo

Pokémon, il franchise giapponese creato nel 1996 da Satoshi Tajiri, sta attraversando un periodo delicato non solo per la nuova serie anime, ma anche perché a fine mese si svolgerà il cosiddetto Pokemon Day. Durante questa giornata, gli occhi e le orecchie dei fan saranno ben attenti a eventiali annunci o novità. Chiaramente ci si aspetta qualcosa riguardo videogiochi e soprattutto il nuovo anime.

Quest’ultimo in particolare sta suscitando molta attenzione, visto che sancirà l’addio di Ash. Infatti tutti i fan, ancora increduli, si chiedono se il nuovissimo progetto animato avrà almeno a che fare con il mondo “costruito” da Ash Ketchum. Oggi vogliamo riportare un aggiornamento interessante su quello che gli appassionati potrebbero aspettarsi dalla prossima serie Pokemon.

Il dibattito è iniziato quando Pokémon ha pubblicato la prima sinossi ufficiale. La serie del 2023 conferma i suoi nuovi protagonisti, ma una parta del testo ha fatto riflettere i fan. Dopotutto, la sinossi dice che il nuovo anime sarà “un nuovo sogno e una nuova avventura“.

Naturalmente, questo frammento potrebbe riferirsi ai nuovi protagonisti e al loro nuovo sogno rispetto ad Ash. Ma gli appassionati non ne sono pienamente convinti. In effetti, alcuni non escludono che questo trafiletto voglia intendere che la serie del 2023 si svolgerà in un nuovo universo. Dopotutto, l’anime Pokemon ha confermato che esisteva in un multiverso, quindi questa teoria non è troppo assurda.

Ovviamente, The Pokemon Company ha fornito poche informazioni su questa serie in arrivo. Di conseguenza, visti i contenuti in nostro possesso, non possiamo confermare quanto detto come nemmeno smentire. L’idea ha sicuramente suscitato curiosità tra tutti i fan dell’anime, oltre ad essere anche divisi sull’idea.

Da un lato, Pokémon ha esplorato con successo il suo multiverso sul grande schermo. E ora dare continuità al franchise con una serie totalmente nuova darebbe spazio a nuovi personaggi per entrare in scena. Tuttavia, la perdita della storia che ha visto ininterrottamente protagonista Ash resta comunque difficile da accettare per i fan di vecchia data.

Fonte – Comicbook