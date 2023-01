Pokémon svela l’obiettivo finale di Ash Ketchum nell’anime

Pokémon ha dato il via agli episodi finali nei quali i fan potranno assistere alle ultime vicende di Ash Ketchum, prima che lasci definitivamente l’anime. Oggi infatti abbiamo il piacere di riportare che Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master ha rivelato l’obiettivo finale del giovane campione del mondo nell’anime.

Tutti ormai sono a conoscenza del fatto che il franchise è pronto a proseguire la con due nuovi protagonisti. Ash quindi sta facendo la sua ultima corsa attraverso le regioni del mondo dei Pokemon ora che è ufficialmente un campione del mondo. Ma questo significa anche che non gli è rimasto molto da fare.

Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master sta trasmettendo gli episodi finali su Ash nell’anime all’estero. Il protagonista viaggia attraverso “una regione” come la chiama la serie.

Anche se non gli resta molto da fare ora che è diventato il campione del mondo dopo gli eventi di Pokemon Esplorazioni, si scopre che non è una brutta cosa. Il suo obiettivo finale, che vedremo nell’anime, è quello di viaggiare senza avere un obiettivo finale.

Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master si svolge qualche tempo dopo gli eventi di Esplorazioni. Ash quindi sta viaggiando liberamente per il mondo senza un vero obiettivo in mente.

Come afferma il Professor Oak, a volte è meglio viaggiare senza avere in mente un grande piano, poiché a volte è ciò di cui si ha più bisogno. Queste parole si adattano perfettamente alla situazione di Ash, dopo aver coronato il suo sogno ed essere diventato campione del mondo.

Per il fandom non è affatto facile accettare questa svolta così drastica nel franchise. D’altronde l’infanzia di molti bambini ormai adulti porta il volto di Ash Ketchum di Biancavilla. Ma sicuramente non dimenticheranno mai questo personaggio iconico, che nel suo viaggio si è spostato da una Lega all’altra sfidando se stesso in tutti i modi. Ma ora che ha raggiunto il suo obiettivo, tutto ciò di cui ha veramente bisogno è continuare ad esplorare e a immergersi nel mondo che lo circonda.

