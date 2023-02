Demon Slayer 3: diffusa l’iconica scena di Mitsuri senza “veli”

Demon Slayer 3 uscirà durante il mese di aprile, e dopo un’anteprima in Giappone davvero di successo, ecco che sui social è arrivata una scena “leakata” di questi primi episodi con al centro Mitsuri mostrando la sequenza del bagno del personaggio tanto attesa dai fan.

La scena in questione è puro “fanservice” e neanche il tempo di essere pubblicata è diventata da subito virale, dimostrando così anche l’amore del pubblico verso il “Love Hashira” (Pilastro dell’amore), uno dei nuovi personaggi presenti in questa nuova stagione di Demon Slayer, che segnerà un’ulteriore crescita per Tanjiro e gli altri.

Tornando alla scena in questione, chi ha letto il manga sa benissimo il “successo” di quelle tavole, e molti appassionati la stavano attendendo con ansia: ecco il motivo per cui il tweet visionabile in calce è diventato così virale in poco tempo. Come accennato gli screen provengono dall’anteprima giapponese tenutasi nel week end.

Demon Slayer 3: diffusa una scena di Mitsuri senza “veli”

Come ben sapete nel mese di febbraio il nuovo arco narrativo di Demon Slayer arriverà in anteprima nelle sale di tutto il mondo con un film comprensivo degli ultimi due episodi della seconda stagione della serie animata, per poi concludersi con i primi due della terza stagione.

La scena del bagno con al centro Mitsuri nel corso degli anni ha acquisito sempre più pubblico, che successivamente alla lettura del manga aspettava con ansia la trasposizione animata del tutto.

Non serve dire che parliamo di puro fanservice, vista l’enorme mole di appassionati amanti dell’Hashira dell’amore. @PridefuISin su Twitter condivide l’iconica scena in versione anime:

Mitsuri’s iconic bath scene got leaked and I am NOT complaining pic.twitter.com/XvHQCKGExF — Pride (@PridefuISin) February 3, 2023

Due frame che hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico dietro Demon Slayer, uno dei franchise più rilevanti degli ultimi anni insieme a Jujutsu Kaisen. Mitsuri è uno dei nuovi Pilastri presenti all’interno del nuovo arco narrativo della serie, forse anche uno dei più drammatici del solito.

Una scena senza ombra di dubbio attesa dal pubblico, che potrà gustarla per intero quando nel mese di aprile inizierà questa terza stagione dell’anime. Il film arriverà anche in Italia nel mese di febbraio, dopo il successo incredibile nelle sale nipponiche.

Fonte Twitter