Star Comics annuncia il primo volume di Demon Slayer da colorare

La casa editrice italiana, Star Comics, ha annunciato sulla sua pagina facebook ufficiale Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba libro da colorare – Rosso n. 1. Come si può immaginare dal titolo, tutti gli appassionati del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, acquistando il primo volume da colorare ufficiale della serie potranno mostrare il loro lato da mangaka.

Abbiamo il piacere di riportare anche ce si tratta di una raccolta di illustrazioni realizzare da Koyoharu Gotōge in persona, da colorare a proprio piacimento. Questa sarà un’esperienza che potranno provare tutti, non solo bambini ma anche adulti, in un albo di 40 pagine.

LEGGI ANCHE:



One Piece ha svelato un nuovo mistero e donato nuove risposte

Il primo volume in arrivo l’anno prossimo, è il primo dei quattro libri da colorare che saranno man mano disponibili. Quindi ci saranno in totale 4 coloring books dedicati alla serie di Demon Slayer.

Demon Slayer – libro da colorare – Rosso n. 1 sarà disponibile in fumetteria a partire dal 4 gennaio 2023 al prezzo di 7,90€. In alternativa è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri seguendo questo link, direttamente dal sito web di Star Comics. Lo stesso procedimento si può fare su amazon cliccando qui.

Il manga nel corso della sua serializzazione ha da subito riscosso un grande successo e sicuramente l’adattamento animato ha dato il suo contributo verso il successo delle vicende di Tanjiro. Si tratta del protagonista principale del manga ed è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre. Questa vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Ma un giorno la vita del ragazzo cambierà completamente in quanto, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati. Soltanto sua sorella, Nezuko, rimane in vita e sopravvive. Questo accade però, solo perché viene trasformata in un demone.

Nonostante ciò riesce a mantenere ancora qualche pensiero ed emozione umana. Quindi ora l’obiettivo di Tanjiro è quello di cercare una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia possa accadere ad altre persone innocenti.

Fonte – Star Comics facebook