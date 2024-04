Blood of Zeus: arriva il trailer della seconda stagione

L’alleanza tra Powerhouse Animation e Netflix è stata una fucina di successi, dando vita ad alcuni dei più grandi originali animati del servizio di streaming. Da Castlevania a Masters of The Universe: Revelation, il loro sodalizio ha prodotto serie di grande impatto. Il prossimo capitolo di questa epica collaborazione porterà il mondo degli dei greci alla ribalta con la seconda stagione di Blood of Zeus, anticipata da un nuovo trailer che svelerà agli appassionati dell’animazione cosa riserva il destino a Heron, ora che Zeus non è più una pedina sul tabellone degli eventi divini.

Il Ritorno dell’Eroe: Blood of Zeus Stagione 2

Ma Blood of Zeus non è l’unica carta vincente nel mazzo di Powerhouse. Dopo il successo di Castlevania, lo studio di animazione si appresta a esplorare un altro iconico universo videoludico con Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, una nuova storia che seguirà le gesta dell’indimenticabile eroina.

Per un’anteprima dell’epico ritorno di Blood of Zeus, ecco cosa ci promette la seconda stagione: “Dopo la caduta di Zeus, un vuoto di potere si apre tra gli dei, costringendo Heron, figlio semidio del defunto, a cercare il proprio destino. Assillato dal lutto e guidato da misteriose visioni notturne, si impegnerà a salvare suo fratello Seraphim, imprigionato negli abissi dell’Inferno. Ignaro delle macchinazioni di Ade, che cerca di reclutare Seraphim per rovesciare il trono vuoto di Zeus e porre fine alle sofferenze della sua famiglia.”

Quali sono le tue previsioni per il ritorno di Blood of Zeus? Un’epica battaglia divina attende di essere combattuta, e solo il tempo potrà rivelare il destino dei protagonisti di questa saga mitologica.

