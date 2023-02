Vinland Saga 2 e Mob Psycho 100 arrivano doppiati su Crunchyroll, così da donare al pubblico non amante dei sottotitoli la possibilità di avere una scelta per quanto riguarda la visione di questi due bellissime anime tratti da opere manga davvero meravigliose.

Vinland Saga continua la storia di Thorfinn e mostra al pubblico la sua vita successivamente alle tragiche vicende che hanno chiuso la prima stagione. Successivamente al cambio di rotta verso MAPPA questa attesissima seconda stagione è arrivata in simulcast su Crunchyroll, e al momento potete già gustare il primo episodio.

Un nuovo doppiaggio è già disponibile e ogni settimana sarà il cast vocale presente all’interno della prima puntata a presenziare anche nelle successive, che saranno pubblicate ogni settimana. In calce possiamo leggere alcune info utili al riguardo.

La versione in italiano di Vinland Saga Season 2 è opera dello studio Molok (SPY x FAMILY, Tokyo Revengers) e Giulia Franzoso è la direttrice del doppiaggio.

Nel cast troviamo:

Einar: Alessandro Zurla

Emma: Lorella De Luca

Ketil: Alessandro D’Errico

Leif: Marco Balzarotti

Lotte: Giada Sabellico

Narratore: Gabriele Calindri

Mob Psycho 100 arriva in italiano su Crunchyroll

Anche qui abbiamo lo stesso discorso di Vinland Saga Season 2: Il primo episodio con doppiaggio in italiano è già disponibile anche per Mob Psycho 100, e ogni lunedì ne arriverà sempre uno nuovo. La trasposizione anime del manga di One è apprezzato da molti appassionati e questa notizia è sicuramente molto interessante.

Nello staff del doppiaggio italiano a cura dello studio Iyuno troviamo:

Adattamento: MARTA PONTI

Direzione: PINO PIROVANO

Nel cast troviamo invece:

Shigeo “Mob” Kageyama: SINGH MOSE’

Arataka Reigen: CALATRONI JACOPO

Ritsu Kageyama: BENITEZ RICHARD

Ekubo: BALZAROTTI MARCO

Teruki Hanazawa: GAROFALO MATTEO

Tsubomi Takane: TAMBURELLO

L’anime in lingua giapponese di Mob Psycho 100 è già alla terza stagione, mentre il manga è stato concluso nel 2017. Come accennato è stato scritto da ONE, l’autore dietro quel capolavoro di One Punch Man. Comunque entrambi i primi episodi sono disponibili in italiano su Crunchyroll, mentre gli altri arriveranno dopo una settimana.

Voi cosa ne pensate? Avete già visto questi anime? Oppure avete letto il manga e o guardato l’anime in lingua originale?

Fonte Crunchyroll