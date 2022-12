Mob Psycho 100: il mangaka celebra la conclusione dell’anime

Mob Psycho 100 ha salutato tutti gli appassionati con l’ultimo episodio della nuova stagione animata. Dopo un ritorno inaspettato caratterizzato da una pausa lunga, oggi annunciamo tristemente che ONE celebra la conclusione dell’adattamento animato.

Il mangaka, noto in tutto il mondo soprattutto per One-Punch Man, si è rivolto a tutti gli appassionati di Mob Psycho 100 tramite il suo account Twitter.

Il mangaka ha infatti pubblicato un messaggio rivolto a tutti i fan ringraziandoli per tutto il loro supporto nel corso degli anni. Naturalmente ONE ha voluto ringraziare il team che ha lavorato all’anime per realizzare il miglior finale di stagione possibile.

Dopo aver ringraziato tutti gli appassionati per aver seguito mob Psycho 100, ONE ha condiviso un pensiero personale. Afferma che questo è un anime meraviglioso che vorrebbe poter mostrare a se stesso più giovane, perché tutte le sue animazioni sono state espresse in modo impeccabile. Per di più lo considera assolutamente divertente e coinvolgente.

La terza stagione di Mob Psycho 100 era destinata a concludere le vicende di Shigeo dall’inizio.

Il manga web originale di ONE non è troppo lungo e Studio Bones è stato coerente con il suo ritmo sin dal primo giorno. Ciò significava che i fan erano pronti a separarsi dai Mob Psycho 100 a ottobre, e infatti l’addio è arrivato puntuale.

ONE ha poi colto l’occasione per salutare anche tutti i suoi amati personaggi dell’anime attraverso uno sketch:

Ovviamente, tutti coloro che non hanno ancora potuto guardare Mob Psycho 100, è possibile recuperare tutti gli episodi sottotitolati in italiano su Crunchyroll.

Nonostante sia decisamente triste vedere Mob lasciare il mondo degli anime, il mangaka ONE è ancora occupato con altri progetti in corso. Infatti abbiamo confermato la terza stagione di One-Punch Man. A momento non abbiamo modo di rivelare quale sarà lo studio di animazione giapponese che si occuperà di adattare le vicende di Saitama. Sul fronte manga, mentre One-Punch Man continua a pubblicare nuovi capitoli, ONE sta anche lavorando a una nuova storia intitolata Versus, una storia che vedrà un esercito di umani combattere contro un esercito di demoni che determinerà il destino dell’umanità.

