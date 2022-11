Versus è il nuovo manga scritto da One e disegnato da Azuma Kyoutarou, il celebre artista dietro le meravigliose illustrazioni e tavole ovviamente, di manga come Tenkaichi e King of Fighters. Insieme a One, il celebre artista lavorerà a questa nuova storia che attualmente ha diffuso dettagli della trama e anche nuove immagini.

Il genere si affaccia sull’heroic-fantasy, quindi avremo un misto sicuramente equilibrato di tutti quegli elementi facenti parte del racconto eroico appunto, e del genere fantasy puro. Versus è stato confermato ufficialmente e sarà sicuramente una delle rivelazioni del 2023.

In “Versus” seguiremo le avventure di 47 combattenti che partiranno per una missione complessa intenta a l’eliminazione di 47 scagnozzi del Re Demone, fino ad arrivare alla metà finale dopo le tante peripezie e scontri sanguinari.

Per il lancio ufficiale di questa nuova serie sulla rivista ufficiale, è stata già diffusa la copertina a colori insieme a un immagine che ritrae probabilmente tutti i personaggi principali della vicenda, una vicenda che sicuramente sa già di qualità, visto che ai disegni è presente Azuma Kyoutarou.

Versus: nuove immagini mostrano i personaggi del prossimo manga di ONE

Tomohiro(ONE) New Manga "VERSUS"

Author of One Punch Man & Mob Psycho pic.twitter.com/PeastPmE8m — Shonenleaks (@shonenleaks) November 21, 2022

Oltre lo stile affermato dell’artista in questa immagine notiamo appunto tutta l’epica di cui una storia del genere dovrebbe essere composta, dato che sostanzialmente parliamo di un fantasy a tinte eroiche appunto.

I classici tratti del genere si pongono e si fondono nella visione dell’arte giapponese vista attraverso gli occhi di Azuma, uno degli autori più ambiziosi e apprezzati dal pubblico negli ultimi tempi, specie in terra nipponica. Tutto arriva da Manga News, insieme alle immagini.

Il talento di Azuma Kyoutarou, il celebre artista dietro le meravigliose illustrazioni e tavole di manga come Tenkaichi e King of Fighters si è affermato passo dopo passo e finalmente ha l’occasione di mostrare il suo talento sotto la guida di ONE.



Versus arriverà nel 2023 e voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi in questa nuova storia? Oltre una rapida descrizione della trama abbiamo anche una prima immagine dove vengono mostrati alcuni eroi della nostra storia. La colorazione è qualitativamente alta e il design dei personaggi è molto interessante.

