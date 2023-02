One Piece 1073: Zoro fronteggia un Seraphim senza paura

One Piece 1073 è un capitolo molto interessante, e oltre qualche grande sorpresa abbiamo la possibilità di vedere qualche breve confronto tra i Mugiwara e alcuni cloni, al momento le figure centrali di questi ultimi avvenimenti narrativi nel noto manga di Eiichiro Oda.

Tra le cose più importanti successe ai Mugiwara all’interno del 1073 troviamo sicuramente quella inerente allo scontro di Zoro con il clone di Mihawk, acerrimo nemico del noto spadaccino, al momento uno dei pochi che può sconfiggerlo. Infatti in questo caso notiamo i limiti di Roronoa.

Successivamente a una violenta incursione del CP0 all’interno degli scorsi capitoli, i Cappello di Paglia si schierano con Vegapunk, tentando di sventare la distruzione del laboratorio di quest’ultimo per mano dei Seraphim dopo un ordine dello stesso Rob Lucci.

Siccome i Seraphim somigliano agli ex Sette Signori della Guerra, Zoro decide di concentrarsi su quello di Mihawh, per confrontare la sua nuova arma direttamente con la spada di uno dei suoi nemici più potenti.

Se ben ricordate Zoro non era presente quando Vegapunk ha spiegato l’essenza dei Seraphim, quindi per questo lo spadaccino dei Mugiwara è curioso di sapere la potenza e l’identità di questo clone di Dracule.

One Piece 1073: Zoro affronta un clone di Mihawak

La minaccia deve quindi essere fermata dalla ciurma di Luffy e intanto che gli altri fanno il loro dovere lo spadaccino si lancia contro il clone, scherzando sul fatto che quest’ultimo sembra anche più umano della sua versione originale, sottolineando l’apatia e la mancanza di espressività del noto spadaccino. Tutto arriva da CB.

Il Seraphim ha gli stessi geni della sua versione originale e quindi per forza di cose anche l’arma in suo possesso è simile a quella di Dracule. Questa è quindi una prova molto consistente per Zoro, anche perché se riuscirebbe a sconfiggerlo dimostrerebbe una crescita esponenziale della sua mente e della sua forza.

Alla fine vediamo in primo piano uno dei Cinque Astri di Saggezza, una della massime potenze del mondo di One Piece. A fianco a lui è presente anche Kizaru, uno degli Ammiragli più forti e pericolosi della Marina. Tutti si stanno dirigendo verso i Mugiwara, per un potenziale scontro epocale.

Fonte Comic Book