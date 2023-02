One Piece come ben sapete sta per mostrare al suo pubblico la prima serie TV in live action dedicata al franchise, dove al suo interno è presente anche l’autore originale Eiichiro Oda in veste di supervisore generale, anche se ha donato specialmente manforte nello script.

Il 2022 è stato un anno ricco d’informazioni per la serie Netflix, anche se sostanzialmente il pubblico non ha avuto modo di visionare nulla di concreto alla fine, anche se l’attesa è valsa fino a questo primo mese di gennaio. Infatti questo inizio 2023 ci regala il primo poster della serie con al centro Luffy e tutti i Mugiwara.

Trattandosi di materiale promozionale ovviamente il cuore generale di One Piece trasuda vivamente da queste immagini, anche se alla fine non abbiamo ancora niente di concreto al riguardo, come ad esempio un trailer.

Fatto sta che il pubblico è sicuramente contento, e data la presenza di Oda nella produzione possiamo tirare comunque un respiro di sollievo: o almeno in parte. Tramite Comic Book riusciamo a pescare il tutto.

One Piece – Netflix: i Mugiwara riuniti nel primo poster della serie

Adventure is on the horizon! ONE PIECE sets sail in 2023. Click Remind Me to add it to your list.https://t.co/c9RxnWdQiY pic.twitter.com/rQES39Gkmk — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 30, 2023

Il poster dona molta speranza al progetto, data anche la “caption” pubblicata accanto alla foto con Luffy al centro di tutto, come per rappresentare proprio come nel manga l’inizio di una grande avventura.

Vediamo in piano medio infatti il protagonista della serie con una luce mistica di fronte e alle sue spalle, probabilmente un tramonto, che eclissa la sua vita precedente per darne spazio a una nuova. In calce invece, potete vedere una meravigliosa key visual sempre al tramonto con tutta la ciurma al completo (o almeno per quanto riguarda la prima parte della storia).

ONE PIECE's Netflix Live Action New Key Visual. The adaptation is set to premiere in 2023.https://t.co/tiZHsrqsOp pic.twitter.com/btqHmvaa2x — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2023

Quest’ultima da come potete vedere mette in mostra i Mugiwara al “completo” con Luffy nella sua posa classica pronto ad affrontare un’avventura longeva e incredibile. Come leggete nella descrizione il live action Netflix arriverà nel 2023, quindi nei prossimi mesi avremo sicuramente anche dei trailer.

Due immagini sicuramente molto promettenti alla fine, anche se sostanzialmente dicono ancora poco della serie. Forse quest’ultima arriverà entro la fine dell’anno. Voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter