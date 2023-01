One Piece, il manga va in pausa: ecco quando uscirà il capitolo 1074

One Piece è uno dei manga più letti al mondo, e nonostante i ritmi incessanti di Oda e la sua regolarità nelle pubblicazioni, anche il noto mangaka ha bisogno di una pausa ogni tanto, e tramite un calendario la maggior parte delle volte il pubblico viene informato al riguardo.

Il capitolo 1073, così come possiamo leggere su MangaPlus uscirà regolarmente il 29 gennaio alle ore 16, mentre per il 1074 dobbiamo aspettare il 9 febbraio, quindi più della classica settimana a cui siamo abituati. Come accennato Oda ha sempre mantenuto una regolarità incredibile, a differenza di altri mangaka.

Nonostante le altre faccende di cui si deve occupare, il sensei riesce a tenere un ritmo pazzesco per la serializzazione su Weekly Shonen Jump di One Piece, anche se questo costa molto a livello di salute. Nel corso degli anni abbiamo letto molte interviste al riguardo, e a oggi la situazione è cambiata di poco.

Infatti il sensei dorme circa 3 ore a notte per portare qualità e precisione alla sua storia, sacrificando spesso la sua salute e la sua famiglia per accontentare milioni di persone appassionate della sua storia. Questo per dire semplicemente che ogni volta che si presenta una pausa siamo ben felici di accoglierla senza problemi.

One Piece: quando esce il capitolo 1074?

Così come confermato dallo spesso affidabile profilo @ScotchInformer leggiamo la data di uscita del prossimo capitolo di One Piece, successivamente a quello di regolare uscita il 29 gennaio. Detto questo, così come possiamo leggere in calce, il 1074 uscirà il 9 febbraio quindi, ovvero qualche giorno dopo alla solita data.

تأجيل الاسبوع القادم.

Break Next Week. -الفصل 1073 في يوم الخميس القادم (01/26).

-الفصل 1074 قادم في 9 فبراير. pic.twitter.com/Mv4bDJPjJQ — Scotch | سكوتش (@ScotchInformer) January 24, 2023

Di certo questo non è un dramma, specie se consideriamo tutte le cose discusse all’interno di questo articolo al riguardo dei ritmi del sensei Oda, forse i più veloci, precisi e regolari all’interno del panorama moderno nipponico per quanto riguarda i manga e non.

L’artista sacrifica spesso la sua vita per portare il meglio alla sua storia, e noi non possiamo che esserne grati. Voi siete in pari con il manga? Oppure siete solamente appassionati dell’anime? Detto questo, vi ricordiamo che la controparte cartacea al momento sta ponendo le basi della Final Saga.

Fonte primaria Twitter @ScotchInformer