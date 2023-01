Trigun Stampede convince sempre di più e tra le animazioni in CGI qualitativamente alte e una storia diversa ma allo stesso tempo rispettosa del passato del franchise, notiamo anche delle gradevoli aggiunte per quanto riguarda personaggi e storie.

Come ben sapevate Crunchyroll e Studio Orange, insieme all’autore originale di Trigun, hanno voluto creare un reboot del tutto nuovo che aggiungesse dei tasselli importanti anche al passato di Vash e la sua famiglia, tramite del piccoli flashback al momento inseriti come prologo di ogni puntata.

Dopo due episodi molto interessanti volti alla dimostrazione e all’impostazione del mondo, dei personaggi e della storia in generale, ecco che il racconto si pone verso un evento molto importante e profondo per Vash, che mostra anche una nuova forma di suo fratello Knives.

Per chi non lo sapesse quest’ultimo è il villain principale di Trigun, e mentre nella serie classica era una sorta di “versione alternativa” di Vash, in Stampede è completamente diverso e allo stesso tempo si presenta in un desing altamente spaventoso e crudele.

Knives è ufficialmente un altro personaggio in questo reboot, e senza ombra di dubbio riusciamo a esplorare una versione più oscura e profonda del suddetto, che in questo nuovo episodio non fa sconti a nessuno e senza pietà uccide chiunque gli si pari davanti.

Trigun Stampede e il nuovo volto oscuro di Knives

Il nuovo episodio mette alla luce la solitudine e le debolezze di Vash, al momento non all’altezza del fratello, impegnato in un piano di conquista e distruzione senza nessuna regola. La crudeltà di Knives è implementata nella sua nuova versione e in questo episodio vediamo molte scene splatter e tante morti innocenti, tutte causate dal villain.

In questa occasione Trigun Stampede pone fin da subito questa rilevante differenza con l’opera anime originale, più “romantica” e meno violenta di questo reboot, che come accennato non si fa scrupoli nel mostrare arti mozzati e fontane di sangue scaturite da nemici e vittime innocenti.

Insomma, una qualità davvero eccelsa di questa produzione mette al centro una nuova figura di Knives, al momento molto lontana da quella conosciuta all’interno della versione classica, più vicina a Vash. Il promo in alto introduce un nuovo personaggio nel prossimo episodio in uscita il 28 gennaio sempre su Crunchyroll.

Fonte YouTube