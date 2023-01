One Piece 1072 mantiene sicuramente le premesse fatte dal capitolo precedente, offrendo uno sguardo sulle nuove rivelazioni di Eiichiro Oda a proposito di Vegapunk, Kuma e i Seraphim, parte molto importante e centrali di questi ultimi capitoli del manga.

La “Final Saga” non sta deludendo le aspettative, ma tra pause e capitoli abbastanza brevi, la narrazione continua sul filone antecedente, mantenendo quindi un ritmo moderato e mai accelerato; o almeno per il momento. Sostanzialmente è chiara l’intenzione dell’autore, ovvero quella di porre delle solide basi per la fase conclusiva.

Dopo l’entrata in scena del CP9 dove Lucci ha mostrato il Risveglio del suo Frutto, abbiamo avuto modo di avere conferma per quanto riguarda la potenza smisurata della nuova forma di Luffy, il Gear Fifth, che non ha lasciato scampo al nemico. Dopo la sconfitta Rob non ha alzato bandiera bianca e ha espresso il suo odio verso il pirata.

One Piece 1072: Zoro vs Kaku, uno scontro direttamente “dal passato”

Dopo alcuni flashback su Kuma e Vegapunk, che non andremo a spulciare per via degli spoiler, abbiamo la possibilità di ammirare questa sorta di “déjà-vu”, dopo quello avvenuto tra Rob Lucci e Luffy.

Questa volta è il turno di Kaku, già nemico di Zoro molti capitoli fa. Il membro del CP9 possiede il Cow Cow modello giraffa, ovvero un Frutto del Diavolo che lo rende un ibrido tra Giraffa e Uomo, proprio come il Neko Neko no Mi rende per metà ghepardo Lucci.

Anche in questo caso abbiamo una replica di Water Seven, dove lo spadaccino dei Mugiwara mostra la sua supremazia sul nemico, anche se in questo caso non lo sconfigge. Anche se esistono personaggi nella Grand Line che possono fermare Zoro, al momento l’unico che può sconfiggerlo è ancora Mihawk.

Sia Kaku che Lucci nonostante il “Risveglio” dei loro frutti non sono minimamente alla pari con Luffy e Zoro, al momento tra i pirati della nuova generazione più temibili di sempre. Nonostante il combattimento di Zoro non è ancora concluso, salvo qualche sorpresa, è netta la forza dello spadaccino.

Una narrazione dolce e “lenta” ci sta accompagnando verso la vera conclusione di One Piece. Cosa ne pensate?

Fonte MangaPlus