Tra le uscite J-POP Manga del 25 gennaio 2023 si segnala l’atteso (annunciato ancora a maggio) Insomniacs After School 1, sia in versione regular che in una esclusiva variant con dettagli in lamina glitterata per un tocco dream pop dai mille riflessi colorati!

Dall’autrice di Oltre le onde inoltre arriva sugli scaffali lo struggente Hiraeth, in un esclusivo box da collezione contenente i tre volumi della serie.

Continuano I am a Hero 10, Shadows House 11, Amanchu 17, Squalificati – Ranger Reject 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 25 gennaio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Insomniacs After School 1

di Makoto Ojiro

€ 6,50

Ganta è un liceale studioso ma irritabile e asociale, mal sopportato dai compagni di classe. Il suo cattivo atteggiamento, però, è figlio di una grave forma di insonnia, che spesso lo costringe a trascorrere notti intere senza un solo minuto di riposo. Per questo, è alla costante e disperata ricerca di un posto per isolarsi e strappare qualche ora di sonno. Mentre cerca asilo nell’osservatorio astronomico del suo liceo, un luogo abbandonato in seguito a eventi misteriosi, il giovane si imbatte in Isaki, compagna di scuola che al contrario di lui è molto popolare e benvoluta ma che, proprio come lui, pare poter dormire in pace solo in quell’aula. Dopo aver stabilito di condividere il loro piccolo rifugio, i due scopriranno di avere in comune molto di più che un mero disturbo del sonno.

HIRAETH – L’ultimo viaggio BOX (Vol. 1-3)

di Yuhki Kamatani

€ 19,50

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano “hiraeth”, è determinata a ricongiungersi con lei… seppure nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza. Insieme ai due nuovi compagni, Mika inizia così un viaggio verso Yomi, la leggendaria terra dei morti. Riuscirà a trovare una via d’uscita dal suo dolore?

Shadows House 11

di somato

€ 6,50

All’interno dell’edificio dei bambini serpreggia il desiderio di ribellione. Gli “adulti”, cercando di anticiparli, fanno la loro mossa, pronti a contrattaccare. Uno scambio di inganni, dentro e fuori la villa… A cosa porterà?

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 10

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Squalificati – Ranger Reject 4

di Negi Haruba

€ 6,50

D si è infiltrato nel corpo dei Ranger del Drago Divino, i Dragon Keepers, dopo aver assunto le sembianze del cadetto Hibiki Sakurama. Per avvicinarsi ai vertici dell’organizzazione, decide di sostenere l’esame finale che mette in palio la promozione a effettivo, ma la superiorità schiacciante dei viceufficiali di prima classe pone lui e gli altri candidati in seria difficltà. Nel frattempo, uno dei comandanti kaijin creduti ormai estinti ha cominciato a muoversi nell’ombra…

Amanchu! 17

di Kozue Amano

€ 5,90

Hikari Kohinata si è trasferita dalla tentacolare città di Tokyo a Izu, sull’oceano. La nostalgia è tanta ma basta il primo giorno di scuola nel nuovo paese a dissiparla, regalando a Hikari due incontri fortunati: un’insegnante, Mato, e una frizzante e spontanea compagna di classe, Futaba, entrambe appassionate di mare e di immersioni come lei. Si conclude con questo volume l’incredibile avventura tra le sfide quotidiane dell’adolescenza e gli affascinanti mondi sommersi degli abissi.

