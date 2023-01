Gli anime nel 2022 sono stati sicuramente uno dei prodotti più apprezzati e redditizi di quel periodo, e proprio per questo gli investimenti sono stati maggiori, nonostante nel 2023 esiste il rischio che alcune piattaforme streaming puntino di meno a tal proposito.

Anche se fosse così senza ombra di dubbio quello degli anime e dei manga è sicuramente un settore in forte crescita, e per questo andremo ad analizzare con questo articolo i 5 anime più attesi del 2023. La lista conterrà non solo anime nuovi, ma anche le stagioni delle serie più note dell’ultimo periodo.

I 5 Anime più attesi del 2023 si pone come obiettivo quello di mettere in discussione e discutere gli anime, insieme alle nuove stagioni annesse, più attesi del 2023 donando così anche dei piccoli dettagli al pubblico che magari sono sfuggiti alla loro attenzione.

La classifica non avrà numeri e quindi sostanzialmente si pone solamente come una “timida” lista volta a informare il pubblico sulle prossime uscite anime più attese dal pubblico. Pronti per esplorare le novità di questo nuovo anno?

I 5 Anime più attesi del 2023

Jujutsu Kaisen, stagione 2

Mashle: Magic and Muscles

Demon Slayer: Swordsmith Village Arc

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2

Attack on Titan: Final Season Part 3

Jujutsu Kaisen stagione 2 – I 5 Anime più attesi del 2023

Senza ombra di dubbio questa seconda stagione è una delle più attese da parte degli appassionati, visti anche gli eventi che mostrerà a proposito del passato di Satoru Gojo e Suguru Geto, anticipati già nel film Jujutsu Kaisen 0.

Le vicende di questa nuova stagione saranno sicuramente più interessanti e diretti rispetto a quelli della prima, oltre che più immersivi, dinamici e violenti. Voi la state aspettando? La stagione arriverà a giugno 2023.

Mashle: Magic and Muscles

Mashle: Magic and Muscles nella sua terra natia ha avuto un successo incredibile e per questo l’anime è sicuramente atteso. Come spesso accade questa trasposizione potrebbe senza dubbio portare nuovo pubblico a questa opera particolare e sfaccettata, che molti la definiscono una fusione tra One Punch Man e Harry Potter. L’uscita è prevista per aprile.

Demon Slayer: Swordsmith Village Arc

Demon Slayer: Swordsmith Village Arc è la terza stagione anime di uno dei prodotti più redditizi di sempre, capace di segnare record incredibili per quanto riguarda la sua trasposizione cinematografica, capace ancora oggi di essere il film anime con più incassi di sempre nel mondo. L’uscita è prevista per aprile 2023 e il primo episodio durerà 1 ora.

Dopo un’ottima seconda stagione ecco che arriva questo nuovo arco narrativo, che mostrerà anche dei nuovi “Pilastri” come Love Hashira, Mitsuri Kanroji, Mist Hashira e Muichiro Tokito. Inoltre sarà diffuso nelle sale anche un film che farà da tramite tra la seconda e terza stagione.

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2 ha confermato la finestra d’uscita per luglio 2023, e già da ora il pubblico ha la nuova stagione dell’anime cult nella lista delle 10 serie più attese di quest’anno.

Dopo 10 anni abbiamo finalmente visto un parte dell’adattamento animato tratto dal finale manga di Bleach, che come sapete non aveva ancora una serie anime dedicata. Quest’ultimo ha sorpreso tutti e tra montaggio, musiche, scene d’azione e fedeltà all’opera originale ha davvero sorpreso tutti.

Questa seconda parte immergerà maggiormente il pubblico all’interno delle vicende finale dell’anime tratto dal manga di Tite Kubo, uno degli autori più conosciuti di sempre nel panorama nipponico e non.

Attack on Titan: Final Season Part 3 – I 5 Anime più attesi del 2023

Attack on Titan: Final Season Part 3 è attesa da più di un anno ormai, e proprio qualche giorno fa abbiamo avuto alcuni dettagli sul tutto, scoprendo nuovamente la natura “divisiva” di questa terza parte. Infatti quest’ultima sarà divisa in ulteriori “cour”, che inizieranno il 3 marzo di quest’anno.

La seconda e si presume conclusiva parte non ha ancora una data ufficiale, ma allo stesso tempo arriverà qualche mese dopo la prima messa in onda. MAPPA al momento ha detto solamente che questi due episodi saranno degli speciali dalla durata al di sopra della media, senza confermare se si tratta di film o meno.

La Marcia dei Colossali continua il suo genocidio e nonostante non sembra fermarsi alla fine arriverà sempre qualcosa a chiudere il cerchio aperto da Isayama più di 10 anno fa. Voi cosa vi aspettate?