One Piece: un bellissimo corto in CGI di Water Seven

One Piece come ben sapete ha in cantiere una serie TV in live action prodotta da Netflix che al momento non ha una data di uscita o un trailer ufficiale, anche se sappiamo della solida partecipazione di Oda all’interno del progetto. Come tutti sappiamo la diffidenza è molta su questo genere di prodotti ma forse questa potrebbe essere la volta buona.

Intanto che la produzione ufficiale dedicata all’epopea piratesca prosegue con i lavori, i fan si dilettando a dare la loro versione personale della serie in “real life”, proprio come fatto dall’animatore Ryan Wai Kin Lam sul suo canale YouTube, dove ha ricreato uno degli archi narrativi più amati in One Piece, ovvero Water Seven.

Da come potete vedere in calce il tutto viene ricreato in CGI, ricalcando alcuni dei momenti più toccanti e significativi della saga, anche se il video dura poco più di 1 minuto. La location è molto cupa e anche se il tutto si svolge sotto la pioggia il grido di speranza dei Mugiwara è sempre forte e pronto alle sfide della Grand Line.

Una scena bellissima vede al centro Franky che fa una delle sue pose più importanti e iconiche della serie, mentre dietro di lui si scatena una tempesta non indifferente. Inoltre vediamo anche una panoramica sulla città e sulle sue meraviglie, nonostante anche qui la minaccia è sempre dietro l’angolo.

Tramite Comic Book e YouTube abbiamo la possibilità di vedere il tutto, compresa l’epica battaglia tra Usopp e Luffy dopo un’iconica discussione molto nota e anche amata da tutti i fan dell’epopea del sensei Eiichiro Oda.

Sicuramente il video stuzzica per bene i fan, in attesa della produzione Netflix che vede i Mugiwara e tutti gli altri in una versione live action momentaneamente velata e sconosciuta al pubblico, data la mancanza d’immagini ufficiali dal set, teaser e trailer ufficiali. Voi cosa vi aspettate da questa produzione?

Intanto avete apprezzato questo bellissimo lavoro pescato e pubblicato su YouTube? Fateci sapere la vostra intanto che vi rammentiamo della possibilità di leggere il manga in via ufficiale su MangaPlus.

