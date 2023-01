Jujutsu Kaisen ormai è una delle IP più importanti dei medium manga e anime, e nonostante l’autore abbia annunciato la fine della sua storia, la serie TV è più viva che mai con una prima stagione scoppiettante e una seconda stagione attualmente in lavorazione.

In una recente intervista la mentre dietro Jujutsu Kaisen ha parlato del personaggio di Mahito, parlando di come quest’ultimo somigli fortemente al villain per eccellenza dei film Marvel Thanos, una delle figure centrali di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.

Durante una delle sue ultime chiacchierate, l’autore come accennato ha parlato delle similitudini del suo personaggio con quello della Marvel, discutendo di alcuni dettagli importanti facenti parte della natura di uno dei suoi personaggi migliori.

“Mahito ha una malvagità molto sfaccettata e spesso pensa solamente a far soffrire le persone, nulla di più, nulla di meno. Allo stesso tempo però, nonostante questa sua “peculiarità” somiglia per certi versi al famoso villain Marvel Thanos, negli ultimi anni molto conosciuto dal pubblico.

Anche se prova tutto questo, alla fine gli si può dare veramente torto a questo personaggio? La sua situazione, come accennato mi ricorda quella di Avengers: Endgame, dove le ambizioni del villain erano mosse da alcune idee alla base non proprio ingiuste, ma che con il loro svolgimento sono poi risultate negative e dannose.”

Jujutsu Kaisen: Akutami parla del personaggio che gli ricorda Thanos

Mahito, se seguite il manga o l’anime sapete benissimo come si comporta, e siete anche consapevoli di come la sua ambiazione influisca sulla natura del personaggio, che non guarda mai in faccia a nessuno pur di raggiungere il suo obiettivo.

Anche per questo Gege Akutami lo ha paragonato a Thanos, specie se prendiamo in considerazione la natura del villain inerente all’eliminazione e l’odio verso l’umanità. La sua ambizione, così come quella del personaggio di Jujutsu Kaisen, è volta alla ricostruzione della popolazione dell’universo tramite la distruzione di quella già esistente.

D’altronde sono simili sotto questo punto di vista e allo stesso tempo il pubblico difficilmente tende a odiarli, dato il loro carisma degno di nota e sempre unico ogni volta che entrano in scena. Tutto arriva da CB.

Fonte Comic Book