Io Sono Black Panther | Recensione dell’antologia su Pantera Nera

Tobia Brunello 2023-01-02T19:30:28+01:00 Autori: Stan Lee, Jack Kirby, Reginald Hudlin, Scot Eaton, Jason Aaron, Jefte Palo, Jo Torres, Ryan Bodenheim e altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 25,00 Cartonato a colori 18.3×27.7. – 320 pagine Data di pubblicazione: 13/10/2022

Il ricco catalogo di volumi dedicati a Black Panther si è naturalmente ulteriormente ampliato in occasione dell’uscita del film Black Panther: Wakanda Forever, e tra queste uscite spicca questo Io Sono Black Panther.

Nuova edizione anniversario del volume edito nel 2018 in occasione del primo film con il titolo Io Sono Pantera Nera, Io Sono Black Panther racchiude, dietro una nuova copertina di Gabriele Dell’Otto, una selezione di storie particolarmente significative della lunga vita editoriale del sovrano del Wakanda, oltre ad una serie di articoli di approfondimento scritti dalle più importanti firme apparse sugli albi Marvel italiani degli ultimi decenni.

I fumetti contenuti vanno dalla prima apparizione di T’Challa sulle pagine di Fantastic Four firmata da Stan Lee e Jack Kirby, con l’introduzione di tutti i concetti base del personaggio, dal supertecnologico Wakanda al super metallo vibranio e al nemico giurato Klaw, fino al primo numero della serie Black Panther del 2016, scritto da Ta-Nehisi Coates e disegnata da Brian Stelfreeze, in cui si delineano bene i temi sociali che l’autore avrebbe toccato nella sua gestione.

Nel mezzo troviamo un episodio degli Avengers di Roy Thomas e Sal Buscema completamente dedicato a Pantera Nera, il primo capitolo della rivoluzionaria run di Don McGregor e Rich Buckler su Jungle Action (con l’esordio di Killmonger), il primo numero della serie Black Panther con il ritorno di Jack Kirby e anche una chicca come la storia d’appendice di Marvel Team-Up 100 firmata da Chris Claremont e John Byrne che rivelò il passato comune dell’eroe con Tempesta degli X-Men, gettando le basi per la love story che avrebbe caratterizzato i due nel nuovo millennio.

Da queste storie anni ‘70 si passa poi direttamente alla fine degli anni ‘90, con il primo numero della serie Black Panther targata Marvel Knights, firmata da Christopher Priest e Mark Texeira, che ha rilanciato il personaggio in chiave più moderna (introducendo molti concetti poi trasportati direttamente al cinema, dalle Dora Milaje al diplomatico americano Everett K. Ross).

A seguire si trova un’avventura in due parti uscita all’epoca, il 2003, come fill-in, di Jo Torres e del compianto Ryan Bodenheim. Si tratta di una storia edita in Italia esclusivamente in questo volume (e nella precedente edizione), che mette bene in luce come nel nuovo millennio il personaggio di Pantera Nera abbia permesso di affrontare discorsi legati alla politica internazionale e alla situazione africana.

Si prosegue quindi con la storia del matrimonio tra T’Challa e Ororo, Tempesta degli X-Men, tratto dalla serie lanciata nel 2005 e firmata da Reginald Hudlin. Questo episodio disegnato da Scot Eaton (con le sequenze “mistiche” firmate da Kaare Andrews) si propone di mettere Pantera Nera al centro del Marvel Universe, non solo come supereroe ma anche come celebrità. Tutti gli eroi si presentano al matrimonio, nonostante nello stesso periodo la Civil War avesse spaccato il fronte di Avengers e soci negli Stati Uniti.

Hudlin forse esagera nel voler rappresentare Pantera Nera nella maniera più “cool” possibile, ma non è da meno Jason Aaron che firma i tre episodi che hanno chiuso quella serie di Black Panther, disegnati da Jefte Palo e legati al crossover Secret Invasion. T’Challa e Ororo devono guidare un Wakanda senza armi e tecnologia contro l’esercito invasore Skrull, nelle stesse situazioni ma soverchiante in numero. Un bel racconto di guerra, il cui difetto principale però è lo sfondo verde scuro delle didascalie che riportano la narrazione degli Skrull, di difficilissima lettura.

La coppia Tempesta-Pantera Nera sarebbe poi destinata a “scoppiare” in seguito agli eventi di Avengers vs. X-Men, ma è sempre Jason Aaron che firma un breve racconto disegnato da Pasqual Ferry in cui si mette in luce come, anche se formalmente il matrimonio è stato annullato, l’attrazione tra i due resta viva, come infatti le vicende sentimentali dei due negli ultimi anni hanno certificato.

In definitiva Io Sono Black Panther è un’ottima occasione per ripercorrere la storia di uno dei personaggi più importanti della storia dei comics, un volume dalla confezione ottima e ricchissimo di approfondimenti particolarmente interessanti, riguardanti sia i retroscena creativi che i particolari narrativi della lunga storia di Pantera Nera.