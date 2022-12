Nelle Terre del Cuore – Una Graphic Novel di Black Panther | Recensione del volumetto Marvel Scholastic

Tobia Brunello 2022-12-06T18:00:25+01:00 Autori: Roseanne A. Brown, Dika Araujo, Natacha Bustos, Claudia Aguirre Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 9,90 Brossurato a colori 15×23. – 120 pagine Data di pubblicazione: 13/10/2022

In concomitanza con l’arrivo nelle sale cinematografiche di Black Panther: Wakanda Forever Panini pubblica Nelle Terre del Cuore, una graphic novel dedicata ad un pubblico giovane con protagonisti T’Challa e Shuri ben prima che diventassero i personaggi che conosciamo bene.

Questo volumetto, che fa parte della linea Marvel Scholastic rivolta principalmente ad un pubblico preadolescenziale, è in realtà una storia che si inserisce chiaramente nella continuity del classico Marvel Universe a fumetti, discostandosi abbastanza dal Marvel Cinematic Universe.

Nella storia di Roseanne Brown, scrittrice americana di origine ghanese, che vede protagonista una dodicenne Shuri a fianco di un T’Challa sedicenne, il ruolo di Pantera Nera è ricoperto dallo zio S’Yan, reggente del Wakanda dopo la morte di T’Chaka. La regina madre è Ramonda, come nei film, ma qui si specifica che è la madre di Shuri ma la matrigna di T’Challa, e anzi nella vicenda ha un certo peso la figura di Nyami, prima moglie di T’Chaka morta dando alla luce T’Challa.

La storia vede Shuri e T’Challa dover affrontare i classici litigi tra fratello e sorella e mettere da parte le proprie divergenze per salvare la regina madre da un misterioso avvelenamento. Per farlo devono avventurarsi in una terra mistica, le Terre del Cuore del titolo, in cui prima di ottenere l’antidoto desiderato dovranno fare i conti con alcuni segreti della storia del Wakanda e della loro famiglia.

Per quanto narrata secondo uno stile molto leggero e accattivante per i giovani lettori, Nelle Terre del Cuore tocca anche temi abbastanza seri come la responsabilità di governare un paese diviso da conflitti etnici e le difficili scelte che chi è al potere può dover fare per garantire la pace.

Ma prima di tutto è una storia di formazione, che vede T’Challa e Shuri costretti ad affrontare le proprie rispettive paure riguardo ai loro ruoli nella famiglia e a rinsaldare il loro rapporto fraterno.

I disegni sono suddivisi tra tre differenti artisti: Dika Araujo, Natacha Bustos e Claudia Aguirre (con l’aiuto di Geoffo per i layout in una sequenza di una decina di pagine. La cifra stilistica è sempre simile, ma paradossalmente risultano più realistici e meno caricaturali i disegni nelle sequenze ambientate nelle mistiche Terre del Cuore (di Natacha Bustos) rispetto a quelle nel mondo “reale”.

In definitiva è una storia sicuramente pensata per lettori che hanno smesso le letture “da bambini” ma non ancora pronti a materiali più maturi, ma che può anche soddisfare il lettore Marvel più maturo che però vuole godersi una storia ricca di buoni sentimenti.