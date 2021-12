È morto il disegnatore Ryan Bodenheim (A Red Mass for Mars, Black Panther)

Come riportato dal sito Comic Book, questo mese si è spento alla giovane età di 44 anni il fumettista statunitense Ryan Bodenheim.

Assiduo collaboratore dello sceneggiatore Jonathan Hickman, con cui ha lavorato su svariati titoli creator-owned targati Image Comics quali A Red Mass for Mars, The Dying and the Dead e Secret, negli anni Bodenheim ha anche disegnato per altre case editrici di grande fama, Marvel e DC incluse.

Suoi ad esempio i disegni per fumetti Valiant, quali Bloodshot, Ninjak, 4001AD ed Eternal Warrior. A seguire vi riportiamo il suo necrologio diffuso in rete da Bleeding Cool.

“Ryan Matthew “Bode” Bodenheim ci ha lasciati serenamente il 20 dicembre 2021 all’età di 44 anni. Ryan è morto prima di suo padre, Timothy Canning, e ha lasciato sua madre, Susan Avery; suo figlio, Jack; sua figlia, Lily; i suoi fratelli, David e Jonathan; i suoi cugini, Nick e Nina; una marea di altri parenti; e i suoi amici di famiglia.

Nato in Oklahoma, Ryan ha trascorso gran parte della sua vita nell’Ohio. Meglio conosciuto da chi gli era vicino e in qualità di disegnatore come “Bode”. Era un artista immenso e autodidatta.

La passione di Ryan consisteva nel raccontare una storia attraverso l’arte a fumetti e le graphic novel. Adorava poter disegnare, e ogni singolo giorno lo ha trascorso facendo quel che più amava.

Gli piacevano la musica e i film e verrà affettuosamente ricordato da tante persone per la sua intelligenza, che spesso è stata vista attraverso la sua arguzia e il suo incredibile senso dell’umorismo, le sue sconfinate conoscenze cinematografiche e la sua eterna voglia di scegliere un nuovo argomento su cui discorrere. Ryan ci mancherà tanto.

Più in là si svolgerà una celebrazione in sua memoria. Al posto dei fiori, potete fare dei contributi in onore di Ryan sul sito www.heroinitiative.org o a un’ente di beneficenza a scelta del donatore.

Le disposizioni sono sotto la cura e la direzione della Tobias Funeral Home-Far Hills Chapel. Potete inviare le vostre condoglianze a www.tobiasfuneralhome.com”

Per la Casa delle Idee il disegnatore è stato visto all’opera sulle pagine del Black Panther di Ta-Nehisi Coates, con cui ha curato quattro numeri consecutivi della run imperniata sull’Impero Intergalattico del Wakanda.

Oltre a un capitolo dell’apprezzatissimo Immortale Hulk di Al Ewing, un altro suo recente incarico in casa Marvel è il crossover Death of Doctor Strange, per cui ha disegnato un one-shot/tie-in incentrato sugli Avengers scritto da Alex Paknadel.

“Collaborare con Ryan resterà per sempre un momento clou della mia carriera”, ha ammesso Paknadel.

“Sono dispiaciuto per i suoi amici e per la sua famiglia, e – egoisticamente -sono davvero triste del fatto che non potrò ringraziarlo di persona per l’incredibile lavoro che ha svolto nel nostro one-shot.”

Il suo ultimo fumetto Marvel uscirà postumo e avrà a che fare col mondo degli Eterni, recentemente tornati sotto i riflettori grazie al film dei Marvel Studios e alle storie orchestrate dallo scrittore Kieron Gillen.

Quest’ultimo, assieme a Bodenheim, sarà autore dello speciale Eternals: The Undying #1, in uscita il prossimo 16 febbraio negli Stati Uniti.

Fra i tanti tweet dedicati a Ryan Bodenheim nelle ultime ore, non ne poteva certo mancare uno pubblicato da Marvel Entertainment, che sul suo Twitter ha scritto le seguenti parole.

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere la scomparsa dell’artista Ryan Bodenheim.

Il suo talento e la sua passione per la narrazione attraverso le immagini hanno brillato in Marvel e non solo. È una terribile perdita, e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari.”

I numeri della Pantera Nera di Ryan Bodenheim sono contenuti nel cartonato “Wakanda Senza Limiti” edito da Panini Comics: recuperatelo ora!