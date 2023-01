Tra le uscite J-POP Manga del 5 gennaio 2023 si segnala il ritorno di Komi Can’t Communicate con il numero 25 della serie: Inizia il terzo anno di Liceo! Cambio di classe e cambio di compagni. In una situazione fuori dall’ordinario, riuscirà la nostra timida eroina a dimostrare quanto è maturata negli ultimi due anni?!

Continuano Dance Dance Danseur 10, Kobayashi-San Dragon Maid 12 e Nagatoro 13.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le prime uscite J-POP Manga del 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 5 gennaio 2023

Komi can’t communciate 25

di Tomohito Oda

€ 5,90

Komi comincia il terzo anno di Liceo! È ancora insieme a Tadano e Najimi ma i suoi vecchi compagni (Rumiko inclusa) sono in un’altra classe… e per questo l’inizio del nuovo anno scolastico è all’insegna dell’ansia. Per “fortuna”, la nuova vicepreside ha deciso ddi favorire le nuove amicizie con una battle royale che coinvolgerà tutti gli studenti ! In una situazione fuori dall’rdinario, la nostra timida eroina potrà dimostrare queanto è maturata negli ultimi due anni!

Dance Dance Danseur 10

di George Asakura

€ 6,50

Junpei sbarca ad Amagasaki per affrontare la sua prima competizione dello Youth America Grand Prix! Appena arrivato, però, viene a sapere che Ruo si trova in Russia per concorrere al Vaganova Prix, e che non parteciperà allo YAGP. Junpei dovrà quindi abbandonare l’obiettivo originario di sfidare il suo “nemico Ruo”…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 12

di Cool Kyoushinsha

€ 6,50

Telne, la numero due delle forze dell’armonia, organizza un matrimonio combinato per Elma con un preciso obiettivo politico. Kobayashi e Tohru, contrarie e irritate dalla docilità con cui l’amica drago decide di accettare il suo destino, mettono in chiaro quali siano le loro posizioni e i sentimenti reciproci. A quale risposta arriveranno draghi e umani dopo tanta fatica?

Non tormentarmi, Nagatoro! 13

di Nanashi

€ 6,00

Naoto Hachioji, liceale otaku, è completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Finché non incontra Hayase Nagatoro, compagna di scuola più giovane e dal carattere opposto al suo: energica, circondata da amici, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il senpai, in una sorta di “boot camp” emozionale che lo aiuterà a uscire dal suo guscio.

