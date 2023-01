Il primo progetto in live action

Chainsaw Man: annunciato un progetto in live action

Chainsaw Man dopo l’incredibile successo della serie anime ha deciso d’iniziare un nuovo progetto dedicato ai live-action, grazie anche all’enorme mole di produzioni al riguardo dedicate alle versioni in “real life” dei manga più famosi e in voga del momento, oltre che quelli classici.

In Giappone sappiamo bene il valore del medium e quasi tutti i manga più famosi hanno una loro versione in live action, un fenomeno che al momento Netflix vuole portare in tutto il mondo grazie alle prossime produzioni dedicate appunto ai fumetti nipponici più famosi di sempre.

Chainsaw Man ha quindi confermato e avviato questo progetto in live action recentemente, insieme all’apertura ufficiale di un profilo Twitter dedicato solamente al progetto in questione.

Stiamo parlando di uno spettacolo teatrale però a questo giro e non di un film, anche se genericamente anche una rappresentazione teatrale fa parte del genere live action appunto, dato che si portano nel mondo reale i personaggi di un determinato anime o fumetto.

Chainsaw Man: annunciato un progetto in live action

Fumiya Matsuzaki sarà il regista di questo primo e interessante progetto, che arriverà solamente in Giappone durante il 2023. Nella cultura nipponica anche a livello storico/culturale il teatro ha una grande valenza e quindi essendo gli anime e i manga un tassello importante, vengono spesso fusi al teatro.

Sicuramente sarà una missione difficile e forse grazie a Twitter sarà possibile vedere in futuro qualche clip di questa rappresentazione teatrale, sicuramente una delle più complesse da riportare viste le numerose presenze di nemici e protagonisti curiosi e sfaccettati presenti nel manga di Fujimoto.

Come detto il live action in terra nipponica è sempre ben visto e numerosi manga e anime vengono trasposti sia in film che appunto rappresentazioni teatrali. Cosa ne pensate di questo progetto?

Anche se è qualcosa di diverso Netflix vuole portare questo fenomeno del live action anche in Italia e nel resto del mondo, grazie a delle serie e anche film dedicati alla maggior parte dei prodotti cult giapponesi. Cosa vi aspettate da questi futuri live action? Credete ne arriverà anche uno di Chainsaw Man?

Fonte Comic Book – Twitter Ufficiale