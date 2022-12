Pokémon: quale sarà il futuro del Team Rocket?

Pokémon chiuderà un’era da come avete potuto intuire e allo stesso tempo nonostante probabilmente chiuderà anche tutte le storie e le vicende in sospeso, il pubblico si domanda del futuro del Team Rocket, anch’esso un tassello importante dell’anime nonché leggendario nemico di Ash e compagnia.

Sappiamo tutti il “ruolo fondamentale” di Jesse, James e Meowth all’interno del franchise e quindi tutti si domandano se insieme ad Ash appunto, partiranno anche loro oppure daranno filo da torcere ai nuovi protagonisti Liko e Roy; se non lo sapevate ancora saranno i due giovani allenatori che andranno a sostituire lo storico protagonista.

Allo stesso tempo però, nonostante il trio possa scomparire del tutto ricordiamo che l’organizzazione è davvero vasta e quindi se non ci saranno loro sicuramente arriveranno dei sostituti, visto e considerata anche l’importanza dei villain in una storia del genere.

Stando alle ultime teorie abbiamo appreso la possibilità riguardante la natura del nuovo personaggio Liko, che potrebbe essere la figlia del nostro Ash, confermando quindi la possibilità del salto temporale. Detto questo, se sarà così oggettivamente passerà del tempo e forse arriverà una versione anziana del Team Rocket pronta a combattere.

Inoltre ci sarà ovviamente la possibilità che il Team scompaia anche per sempre, dando spazio così a una nuova e giovane generazione di nemici pronti a dar del filo da torcere ai nostri nuovi protagonisti.

Ricordiamo anche numerosi nemici apparsi numerose volte all’interno della trasposizione videoludica come il Team Magma, Team Galactic, Team Aqua, Team Plasma, Team Flare e il Team Skull. Forse si opterà per qualcosa del genere piuttosto che riciclare qualcosa, specie se consideriamo l’ambizione di donare novità al tutto. Tutto arriva da CB.

Forse Il Team Rocket insieme ad Ash potrebbe essere preso in considerazione per delle comparse specifiche e mirate all’interno della prossima trasposizione anime, che purtroppo e per fortuna chiuderà un’epopea di 25 anni iniziata sul finire degli anni novanta, crescendo tantissime generazioni.

Voi cosa ne pensate di tutto questo? Volete ancora una volta il Team Rocket all’interno dell’anime o dopo tutto questo tempo va benissimo un cambio a riguardo?

