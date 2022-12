Pokémon è stato indirettamente protagonista di una storia struggente, che vede al centro una madre e l’amore verso il suo piccolo bambino di 3 anni amante di Evee. Nonostante il Natale è sempre sintomo di gioia e amore per la maggior parte delle persone, così come il resto dell’anno esistono delle vite meno fortunate delle nostre purtroppo.

Quindi proprio per questo motivo è il caso di parlare del messaggio di aiuto di una madre su Twitter, che tramite il profilo @noel_bonnie517 ha chiesto aiuto all’utenza del web, per donare un piccolo attimo di felicità al suo bambino, impossibilitato a festeggiare questo periodo per via della permanenza della mamma in ospedale.

Ecco le struggenti parole della donna: “Mi pongo umilmente a voi appassionati di Pokémon che si ritrovano un Eevee in casa: è il preferito di mio figlio. Vi chiedo gentilmente d’inviarmi delle foto rappresentati il personaggio, e ovviamente va bene qualunque cosa. Che sia un videogioco, un peluche, un giocattolo, non importa.

Io non posso muovermi perché sono malata, e a quanto pare passerò questo periodo allettata in ospedale, in attesa di finire le mie cure. Così facendo non posso donare nulla a mio figlio e per questo che mi affido a voi. Lui è molto forte e sta facendo di tutto per non piangere, ma questo potrebbe aiutarlo.

Quindi qualunque cosa avete in casa che possa far felice mio figlio solo per un attimo vi chiedo di mandarmelo. Vi ringrazio tantissimo per l’aiuto.”

Pokémon: la struggente storia di una madre malata e l’amore per suo figlio

Un post davvero struggente tradotto dall’inglese grazie a SoraNews24, che in un certo senso ha aiutato anch’essa a diffondere questo messaggio di amore e speranza verso le persone di tutto il mondo. Incredibile di come un franchise del genere possa risollevare il morale in situazioni così difficili; questa è la potenza degli anime e manga.

Sperando che questo piccolo gesto possa risollevare il piccolo in un momento così difficile, auguriamo la madre di rimettersi presto, così da passare dei momenti spensierati insieme al suo bambino, che a oggi è sicuramente più forte che mai.

Fonte SoraNews24