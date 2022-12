Pokémon: quando andrà in onda l’ultimo episodio di Ash?

I Pokémon esistono ormai da decenni e hanno segnato l’infanzia di tantissimi appassionati in tutto il mondo. Tutti sanno che i Pokémon nascono come una serie di videogiochi ed è grazie ad Ash Ketchum se il franchise è diventato un successo globale.

Tutti gli appassionati hanno seguito le avventure del giovane allenatore per tantissimi anni fino al coronamento del suo sogno. Inoltre non è più un mistero ormai che Ash sta per uscire definitivamente dai riflettori poiché dal 2023 non sarà più presente nell’anime.

LEGGI ANCHE:



Peacemaker in Italia dal 21 dicembre su TIMVISION

Al di là delle reazioni cariche di commozione di tutti gli appassionati, tutti sono curiosi di capire quando andrà in onda l’ultimo episodio per poter dire addio ad Ash. Oggi in questo articolo abbiamo il piacere di fornirne i dettagli.

Pokemon Esplorazioni è giunto al termine, ma non si può ancora dire lo stesso per il ruolo di Ash. Pokemon ha confermato che è in arrivo uno speciale di 11 episodi e l’ultimo episodio sarà l’ultimo di Ash.

Per coloro che non ne sono ancora a conoscenza, è stato annunciato Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master (“Cerca di essere un Pokémon Master”). Si tratta di una miniserie che fungerà da tour d’addio di Ash. Con 11 episodi, lo speciale farà il suo debutto il 13 gennaio 2023.

Al momento, non abbiamo ancora informazioni circa la distribuzione di questi episodi, ma i fan saranno sicuramente pronti e non si lasceranno sfuggire questo appuntamento imperdibile.

Questo speciale conterrà l’episodio finale di Ash e, naturalmente, tutti hanno un’idea di quando andrà in onda il suo finale. Se ci saranno aggiornamenti settimanali costanti legati all’anime, allora è possibile intuire quando debutterà l’episodio finale di Ash.

Quindi probabilmente il 24 marzo dovrebbe essere la data di uscita del finale dello speciale che da’ il via alla stagione primaverile per rilasciare il nuovo anime di Pokemon.

Nonostante tutto, il franchise non si fermerà e guarderà al futuro con due nuovissimi protagonisti, chiamati Riko e Roy, che si avventureranno nella regione di Paldea.

Fonte – Comicbook