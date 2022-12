One Piece nel nuovo capito ha smosso nuovamente le cose e ancora una volta dei tasselli riguardanti i Frutti del Diavolo si sono uniti all’enorme puzzle ideato da Oda, al momento occupato nel narrare la saga finale della sua storia.

Lo scontro tra Luffy e Lucci è all’apice e durante quest’ultimo Vegapunk parla della natura dei Frutti del Diavolo, al momento l’argomento più complesso di tutta la storia. Insieme a questo abbiamo anche una conferma riguardante il vero scioglimento della Flotta dei Sette, una delle organizzazioni più potenti del mondo di One Piece.

Il Governo Mondiale ha deciso di eliminare questa organizzazione, dato che al momento non era più utile per mantenere l’equilibrio all’interno del mondo di One Piece e per questo è stata fatta fuori, anche se fino a ora non abbiamo mai saputo di preciso il perché.

In pratica la Marina ha sviluppato delle armi più potenti che prendono il nome di Seraphim, decidendo di eliminare la Flotta, dato che si era giunto in una situazione dove questi ultimi non erano più abbastanza forti per tener testa a determinati pirati e anche per questo sono stati poi sostituiti.

One Piece ha svelato un nuovo mistero e donato nuove risposte

Il capitolo 1070 oltre a essere una lotta tra Luffy/Sentomaru e Lucci, si pone ancora una volta come rivelatorio dato che alla fine svela altri dettagli succosi sui misteri comprensivi del mondo di One Piece.

Addirittura Vegapunk è riuscito a “emulare” il sangue dei possessori di alcuni frutti, iniettandolo nei Seraphim appunto, ecco perché sono delle entità così potenti. Tramite una scala di potenza evolutiva lo scienziato sta creando anno dopo anni delle armi quasi indistruttibili per il Governo Mondiale e la Marina.

Quindi sostanzialmente sono presenti numerosi pericoli all’interno della Grand Line e allo stesso tempo nonostante stiano giocando a carte scoperte, si può fare poco e nulla al riguardo dato che il livello combattivo è davvero esaustivo. Voi cosa ne pensate di queste nuove rivelazioni?

Di certo donano un altro volto alla vicenda e così come ci riporta anche Comic Book dovremo aspettare ancora un poco di tempo prima di leggere il nuovo capitolo che potrebbe donare più info al riguardo.

