One piece 1070 è finalmente arrivato e noi non potevamo non leggerlo e quindi accettare questo bellissimo regalo di Natale da parte di Eiichiro Oda, che mostra altri dettagli sui Frutti del Diavolo e la saga finale in generale. Cercheremo di evitare grandi spoiler ma un minimo ci saranno, quindi valutate voi se continuare.

Ormai sono mesi che Oda ha spulciato l’origine di Vegapunk e dei Frutti del Diavolo, e anche se non sappiamo praticamente nulla al riguardo qualcosa sta venendo fuori e allo stesso tempo stiamo avendo vari indizi su cosa potrebbe succedere in questa tanto attesa saga finale.

Data la taglia spropositata di Luffy e il suo nuovo ruolo da Imperatore del mare, ovviamente è uno dei pirati più ricercati della Marina e successivamente alla sconfitta di Kaido e Big Mom quest’ultima sta escogitando le strategie più incredibili per catturare o sconfiggere i pezzi più pericolosi della nuova generazione di pirati.

Questo ha condotto il CP9 sull’isola di Egghead e abbiamo visto nuovamente Lucci in una nuova versione, che sfrutta al massimo il Neko Neko no mi, il potentissimo frutto Zoan che diede filo da torcere al capitano dei Mugiwara tempo addietro.

One Piece 1070: un capitolo “Natalizio” al cardiopalma

Proprio con questo capitolo vediamo il tanto atteso combattimento tra i due, che enfatizza e mette in mostra il potere smisurato del Frutto “Risvegliato” di Luffy, momentaneamente uno dei più versatili e pericolosi di tutta la Grand Line, specie per la Marina, che a conclusione di questo capitolo ha intenzione di muovere tutte le forza possibili per portare a termine la missione volta alla cattura del temibile pirata.

Questo dimostra la pericolosità del pirata e accende nuovamente le varie ipotesi sulla pericolosità del suo Frutto e di come esso possa essere un pericolo per le forze che Governano all’interno di One Piece.

Come accennato lo scontro porta anche un’ulteriore confessione da parte di Vegapunk verso la ciurma dei Cappello di Paglia a proposito dei Frutti e la loro origine, che da come avete ben capito è di origine artificiale. Non sveliamo la dichiarazione ovviamente, e vi invitiamo a leggere il nuovo capitolo “Natalizio” su MangaPlus come sempre.

Fonte MangaPlus