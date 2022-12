Tra le uscite manga GOEN del 30 dicembre 2022, troviamo gli esordi di Lady Vampira, Sei S o Sei M?, Corpi Solitari, Il Fantasma Sadico, Monkey Peak, L’Ascesa della Bibliotecaria e W-Juliet (queste ultime due annunciate allo scorso Napoli Comicon), oltre alla conclusione di Golden Days.

Ecco di seguito uscite manga GOEN del 30 dicembre 2022, come annunciate sul sito di RW Edizioni.

Le uscite manga GOEN del 30 dicembre 2022

30 ANNI, VERGINE, MAGO VOL. 3

Fin da quando è stato benedetto (maledetto?) dall’abilità magica di leggere i pensieri altrui, il virgineo Adachi è costantemente sulle spine, soprattutto sapendo che l’affascinante collega Kurosawa prova dei sentimenti per lui. E ogni volta che Adachi prova a portare l’amicizia con Kurosawa su… un altro livello, la sua inesperienza in fatto di rapporti amorosi si mette di traverso. Sfortunatamente per Adachi, “andarci piano” sembra fuori discussione, visto che ora dovrà dividere un appartamento proprio con Kurosawa.

SEINEN

Seinen

B+sc, 200 pp, b/n e col.

BL Collection 27

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 6,50

L’ASSISTENTE DEL MESE VOL. 5

Il gruppo di Nozaki va in spiaggia! Quando il gruppo di amici si unisce al campeggio estivo, il divertimento si scatena tra mare, locande tradizionali e terme. E, come se non fosse abbastanza, viene rivelato anche cosa accadde il giorno in cui Chiyo si innamorò di un certo ragazzo particolarmente ottuso…

SHONEN

Shonen/comedy/Slice of life

Mirai Collection 64

13×18, B+sc, 200 pp, b/n

€ 5,95

BARAKAMON VOL. 3 [DI 19]

Dei visitatori arrivano sull’isola. Sono due vecchie conoscenze di Handa Sishuu, del periodo in cui il brillante calligrafo era ancora un “uomo di città”. Ecco a voi un’esilarante commedia insulare su un “city man” burbero ma dal cuore tenero, e sui suoi tolleranti vicini di casa.

SHONEN

Shonen/Slice of life/Comedy

Mega Collection 40

B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 6,95

DRIFTING NET CAFE’ VOL. 6 [DI 7]

Tutto è iniziato in un “net cafè”. Toki tenta di proteggere Tono da Terazawa, che è ormai il capo indiscusso dei 19 “dispersi del net cafè. Mentre cerca di difendere la ragazza, si accorge di avvicinarsi sempre di più a quella che è stata il suo primo, indimenticato amore. Ma a casa, nel mondo normale, lo aspetta ancora la compagna… Un nuovo eccezionale thriller psicologico del maestro Shuzo Oshimi, il creatore del cult DENTRO MARI.

SEINEN

Seinen/Drama/Fantastico

Mirai Collection 80

13×18, B+sc, 194 pp, b/n e col.

€ 6,95

LADY VAMPIRA VOL. 1

Irie Yuunagi è una normalissima studentessa che, una notte, viene morsa da un vampiro. Risvegliatasi a sua volta come una non-morta, Yuunagi scopre di essere entrata a far parte dell’inquietante famiglia del vampiro. Ora dovrà imparare le strane regole del mondo della notte e capire come

SHONEN

Shonen/Yuri/Supernatural

Vampire Collection 21

B+sc, 200 pp circa, b/n + col.

€ 6,50

L’ULTIMO VIAGGIO DELLE RAGAZZE VOL. 5 [DI 6]

La civiltà umana si è estinta, ma Chito e Yuri sono ancora vive. A bordo della loro amata moto Kettenkrad vagano attraverso le rovine del mondo passato. Giorno dopo giorno, senza speranza per il futuro, cercano solo il prossimo pasto e abbastanza carburante per poter proseguire. Ma almeno, fino a che sono insieme, una flebile luce illumina la loro oscura esistenza. Che sia mentre sorseggiano una zuppa calda o mentre cercano pezzi di ricambio. Per queste due ragazze, in un mondo senza più nulla, le esperienze e si sentimenti che condividono danno loro una ragione per andare avanti…

SEINEN

Seinen/Drama/Avventura

SF Collection 43

12,2×17,8, B+sc, 192 pp, b/n +col.

€ 6,95

NON MI STUZZICARE, TAKAGI! VOL. 3

“Se arrossisci, perdi!”

Batticuore o… rubacuori? Questa volta le schermaglie tra Takagi e Nishikata potrebbero essere arrivate a un vero punto di svolta…

SHONEN

Shonen/Comedy/Slice of life

Young Collection 95

B+sc, 180 pp, b/n + col.

€ 5,95

SEI S O SEI M? VOL 1 [DI 2]

Magamo Yoshihiro capita per caso nella stanza di Anna cogliendola in un momento imbarazzante. La relazione fra i due dopo questo incontro cambierà drasticamente anche considerando che vanno nella stessa scuola!

SEINEN

Seinen/Commedia/Adulto

Velvet Collection 55

B+sc, 192 pp, b/n +col.

€ 6,95

UNA STANZA DI FELICITÀ VOL. 6

Una ragazza e il suo rapitore, che finalmente conoscono la felicità stando insieme.

Un detective che appare di fronte a loro.

Una decisione da parte della ragazza, disposta a qualunque cosa pur di non perdere il suo rapitore.

Saresti disposta a ripetere i tuoi peccati?

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

Mirai Collection 65

12,2×17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 7,50

W-JULIET VOL. 1

Miura Ito è l’esuberante leader del club di arti drammatiche dell’istituto Sakura Gaoka.

Dato che è molto più alta delle sue coetanee, a lei vengono sempre affidati i ruoli maschili, nei quali riscuote un enorme successo.

Nel nuovo anno scolastico Ito conosce la dolce Makoto Amano, appassionatissima di teatro. Tra le due nasce subito una profonda amicizia, fino a che Ito scopre che Makoto nasconde un incredibile segreto…

SHOJO

Commedia/Sentimentale

Hoshi Collection 38

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 3,50

CUT PRICE

CHIHAYAFURU VOL.2

IL GIOCO DI CHIHAYA

Chihaya ha un sogno: veder diventare la sorella una modella. Un giorno un nuovo studente si trasferisce nella sua scuola: Arata. Il nuovo ragazzo le dice che sta sbagliando a incentrare i suoi sogni sugli altri e che un sogno va coltivato per sé stessi. Arata è infatti un giocatore esperto di karuta (un gioco di carte tradizionale basate sullo Hyakunin Isshu) e gioca in un modo che Chihaya non aveva mai visto prima. Dopo aver preso il posto di Arata in una partita, se ne scopre appassionata. Ora Chihaya intende diventare la numero uno al mondo!

Il vincitore del 35° Kodansha Manga Award nella categoria shojo sbarca finalmente in Italia!

JOSEI

Josei – Drama/Slice of life

Kokeshi Collection 58

B+sc, 180 pp, b/n + col.

€ 6,50

COLPO MORTALE VOL. 6 [DI 7]

Alla fine dell’epoca Edo, al tramonto dello shogunato dei Tokugawa e l’alba del XX secolo, un comune contadino si ritrova a dover affrontare una micidiale “selezione” tra gli uomini più forti del Giappone.

Il ritorno del grande maestro Jiro “Freesia” Matsumoto per rendere in potente immagini l’opera dello storico Yoshio Nagai!

SEINEN

Seinen/Action/Storico

Memai Collection 59

13×18, B+sc, 192 pp, b/n + col.

€ 6,95

CORPI SOLITARI VOL. 1

Michi Yoshino ha 32 anni. È sposata da 5 anni, ma negli ultimi due non ha mai fatto sesso col marito. Non è che non vada d’accordo col compagno, è solo che manca la parte sessuale. In maniera un po’ inaspettata, durante una serata con una sua sollega, Niina Makoto, si trova a confessare all’amica che il suo matrimonio è ormai diventato asessuato. E allora, una sorpresa Niina le confessa, con un sorriso e uno sguardo di solitudine negli occhi: “Anche il mio matriomonio è senza sesso…”

SEINEN

Seinen/Drama/Romance

Velvet Collection 51

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 6,95

COSI’ CARINA VOL. 2 – FLY ME TO THE MOON

Il secondo volume dell’avvincente commedia matrimoniale!

Nasa Yuzaki si sta abituando alla sua nuova vita da “coniugato” con la sua deliziosa mogliettina.

Ma come si può considerare il loro rapporto un “matrimonio”, se non c’è un anello, non c’è stata una cerimonia…

Davvero lo sposo può rendere felice la sposa?

SHONEN

Shonen/Drama/Romance

Mega Collection 41

12,2×178, B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,50

DEAD MOUNT DEATH PLAY VOL. 2

Ben lontano dalla vita pacifica che desiderava, il “Dio Cadavere” ora è nel corpo di Polka Shinomiya. Perso nei meandri di un’oscura e tentacolare Shibuya, non riesce più a nascondere la sua terribile e arcana natura.

Cosa gli accadrà in questo mondo? Cosa ha intenzione di fare ora?

SEINEN

Seinen/Fantasy/Action

Nyu Collection 70

B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 6,50

GOLDEN DAYS VOL. 4 [DI 4]

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.

Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.

Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…

Si conclude la a straordinaria opera, caposaldo del genere shonen ai ad opera del sensei Takao Shigeru.

SHOJO

Shojo/Drama/Slice of life

ACADEMY Collection 6

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

€ 12,50

IL FANTASMA SADICO VOL. 1

Yuuji si è sempre innamorato di ragazzi etero, e l’uomo per cui ha dei sentimenti adesso è anche sposato! Proprio quando pensa che le cose non potrebbero andar peggio, viene assalito da un “fantasma sessuale”. A quanto pare, questo tipo di spettro possiede (in tutti i sensi!) solo persone sessualmente frustrate, che guarda caso è proprio il caso di Yuuji. Che ne sarà del povero Yuuji dopo che il fantasma Kousuke gli confesserà di essersi innamorato proprio di lui?

YAOI

Yaoi/ Comedy/Supernatural

Velvet Collection 52

B+sc, 200 pp, b/n + col.

€ 6,95

LA VENDETTA DI MASAMUNE 5

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di auto-miglioramento e trasformazione personale.

Il piano di vendetta di Masamune sembra andare a gonfie vele, fino a che non appare una misteriosa e bellissima fanciulla. Sta forse per svilupparsi un inaspettato triangolo d’amore… e vendetta?

SHONEN

Shonen/Ecchi/ Romance

Nyu Supplement 50

B+sc, 192 pp, b/n + col.

€ 6,95

L’ASCESA DELLA BIBLIOTECARIA VOL. 1 [DI 7]

Reino è un’universitaria appassionata di libri che sta finalmente per coronare il suo sogno di diventare bibliotecaria. Purtroppo, proprio quando sta per coronare il suo sogno, resta vittima di un terribile incidente. Prima di perdere la vita, fa in tempo a desiderare di poter continuare a leggere e… il suo desiderio viene ascoltato!

Reino si reincarna, ma in un mondo fantastico. Dove, però, la stampa non esiste e i libri sono un bene rarissimo. Oltretutto, lei si è reincarnata in una ragazza di umili origini. Dovrà quindi fare appello a tutte le sue risorse per poter realizzare il suo sogno. Anche a costo di prodursi i libri da sola.

Dopo la straordinaria serie anime, arrivata alla terza stagione, Goen è orgogliosa di presentare uno degli isekai più originali ed emozionanti degli ultimi anni.

SHOJO

Shojo – Fantastico/Sentimentale

Hoshi Collection 39

B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 6,50

MONKEY PEAK VOL. 1 [DI 12]

Un gruppo di impiegati della Fujitani Pharmaceutical Company parte per un viaggio in montagna. Dopo che la compagnia per cui lavorano ha sofferto una profonda crisi, il loro CEO spera di migliorare umore e lavoro di squadra tra gli impiegati vecchi e nuovi. Non tutti sono eccitati quanto lui, ma la gita potrebbe essere l’occasione per distrarsi e, chissà, anche per flirtare un po’…

Sfortunatamente per loro, il gruppo si ritroverà ad affrontare un problema per il quale non è assolutamente preparato… e a rischiare di morire in modo orribile.

SEINEN

Seinen/Horror/Supernatural

Horaa Collection 24

B+sc, 200 pp, b/n e col.

€ 7,50

Nuovamente Disponibili

I Miserabili 1

Introducendo uno dei più famosi personaggi della Letteratura, Jean Valjean— il generoso plebeo imprigionato per aver rubato un tozzo di pane- I Miserabili fa parte del novero dei più grandi romanzi di tutti i tempi. Victor Hugo trasporta i lettori negli abissi della criminalità parigina, immergendoli nella battaglia tra bene e male, e li porta sulle barricate delle rivolte del 1832 con un realismo mozzafiato e ancora insuperato nella prosa moderna. In questa drammatica storia ci sono temi universali che catturano mente e cuore: crimine e punizione, la spietata persecuzione di Valjean per mano dell’ispettore Javert, la disperazione della prostituta Fantine, l’amoralità del ladro Thénardier, e il desiderio condiviso di fuggire dalla terribile prigione della propria mente. I Miserabili ha dato a Victor Hugo la tela su cui rappresentare la sua critica alla politica francese e al suo sistema giudiziario, ma il ritratto finale è immense, epico: uno spettacolo straordinario che incanta i sensi e tocca, per sempre, i cuori.

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

Seinen/Drammatico

5,95 €

I Miserabili 3

TERZO APPUNTAMENTO CON IL CAPOLAVORO DI VICTOR HUGO, RESO MAGISTRALMENTE DAL DISEGNO DI UN ISPIRATISSIMO TAKAHIRO ARIA. IN QUESTA DRAMMATICA STORIA CI SONO TEMI UNIVERSALI CHE CATTURANO MENTE E CUORE: CRIMINE E PUNIZIONE, LA SPIETATA PERSECUZIONE DI VALJEAN PER MANO DELL’ISPETTORE JAVERT, LA DISPERAZIONE DELLA PROSTITUTA FANTINE, L’AMORALITà DEL LADRO THéNARDIER, E IL DESIDERIO CONDIVISO DI FUGGIRE DALLA TERRIBILE PRIGIONE DELLA PROPRIA MENTE. I MISERABILI HA DATO A VICTOR HUGO LA TELA SU CUI rappresentare la sua critica alla politica francese e al suo sistema giudiziario, ma il ritratto finale è immenso, epico: uno spettacolo straordinario che incanta i sensi e tocca, per sempre, i cuori.

11×17 cm Pagine: 208 B/N e colori

Seinen/Drammatico

5,95 €

I MISERABILI VOL. 8 [DI 8]

Nel pieno della Rivoluzione il destino di Cosette, di Marius, del ribelle Jean Valjean e del terribile ispettore Javert sta per compiersi. Nel grandioso affresco di Victor hugo non c’è spazio per trionfi o grandezza. Ma, anche nel momento più terribile, la vera forza dell’umanità è di sapersi amare, e trovare conforto l’uno nell’altro.

Si conclude questa strepitosa versione manga del capolavoro della celebrato capolavoro letteratura

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

Seinen/Drammatico

€ 5,95

Due come noi!! Vol. 32

Nuove e folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.

12 x 1.7 x 16.8 cm

196 pagine

5,95 €

Due come noi! Vol. 33

Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.

12.1 x 1.9 x 16.6 cm

196 pagine

5,95 €

Due come noi!! Vol. 36

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro. La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione.

5,95 €

Due come noi!! Vol. 27

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro. La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione.

5,95 €

Alice Academy (Vol. 29)

Natsume, che ha consumato il suo Alice al prezzo della vita, è finito in arresto cardiaco. Mikan prova a guarirlo facendo a cambio con il suo Alice, ma… non si hanno neanche più notizie da Hotaru, partita nel frattempo per un viaggio nel tempo alla ricerca di un modo per salvare Natsume. La pace è tornata, ma l’anemia non è stata dissipata. Come se non bastasse, la scuola prende una decisione nei confronti di Mikan…

11×17, B/n, 192 pp.

€4,50

GOLDEN DAYS VOL. 1 [DI 4]

Soma Mitsuya ha 16 anni. Nonostante una madre nevrotica e iperprotettiva, cerca di dedicarsi anima e corpo allo studio del violino e ad accudire il nonno, costretto in ospedale.

Improvvisamente le condizioni del nonno peggiorano, ma prima che il ragazzo possa fare qualcosa, un fortissimo terremoto sconvolge tutto.

Al suo risveglio, Soma si ritrova misteriosamente nel Giappone del 1921…

Una straordinaria opera, caposaldo del genere shonen ad opera del sensei Takao Shigeru, inaugura la nuova linea Academy: grande formato per grandissime emozioni.

SHOJO/SHŌNEN’AI

Academy Collection 1

15×21, B+sc, 400 pp, b/n

Shojo/Drama/Slice of life

€ 12,50

HAPPINESS

Makoto Okazaki è un normale studente delle superiori, un bersaglio perfetto per i bulli e un pervertito nascosto. Una sera decide di restituire un DVD e si avventura nella notte. Nelle vicinanze nota una persona su un tetto, questa lo attacca prima che lui possa rendersene conto e gli azzanna il collo bevendone il sangue. Alla fine della colluttazione Makoto si accorge che l’assalitore non è altri che una bella ragazza che gli chiede: “Preferisci morire o diventare come me?” Lui decide di vivere…

13X18

Shuzo Oshimi

€ 5,50