Goen ha annunciato 3 nuovi manga nel corso del Napoli Comicon 2022, e tra questi è presente una bella sorpresa!

W Juliet

di Emura

14 volumi, completa

L’istituto Sakura-Gaoka è celeberrimo per il suo club drammatico, la cui leader è Ito che, per essere una ragazza, è più alta di un qualsiasi altro maschio della sua classe, motivo per cui le vengono sempre affidati ruoli di genere opposto al suo nelle opere teatrali.

Ma la sua vita prenderà una svolta improvvisa quando nella sua classe giungerà Makoto, una graziosa e gentile ragazza molto interessata al teatro. Grande è la sorpresa di Ito quando scopre che “lei” è in realtà un “lui”: il giovane Makoto è difatti il ricco erede di un dojo di arti marziali. Dopo un’accesa discussione col padre circa il suo futuro, Makoto decide di voler intraprendere la carriera dell’attore.

Così, come se si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto, il padre gli propone una sfida: se lui riuscirà a trascorrere l’intero periodo scolastico travestito da ragazza senza che nessuna venga mai a scoprire il trucco, allora lui darà il consenso perché il figlio possa dedicarsi al teatro ed evitare in tal modo tutti gli altri obblighi e responsabilità familiari.