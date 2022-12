One Piece rivela perché la Flotta dei Sette è stata cancellata

One Piece, dopo diversi capitoli di poca azione riguardante il nuovo arco narrativo, ora sembra aver dato il via a quella che sembra essere la prima battaglia sull’isola di Egghead.

Chiaramente il nuovo capitolo continua a spiegare ulteriori cambiamenti visti dopo le vicende di Wano. Tra le spiegazioni che vogliamo riportare oggi, riguarda la ragione per la cancellazione della Flotta dei Sette.

Facendo qualche passo indietro, questo sviluppo in One Piece risale a prima di Wano. Infatti accade durante l’arco del Reverie.

In questa occasione si scopre che il Governo Mondiale ha deciso di sciogliere questo sistema poiché non avevano più bisogno di questo gruppo di pirati per mantenere l’equilibrio delle potenze mondiali. Oggi possiamo dare un risposta chiara sul loro scioglimento.

Come tutti ormai sanno i componenti della Flotta dei Sette sono stati sostituiti dai nuovi Pacifista, i cosiddetti Seraphim. In base alle informazioni in nostro possesso sappiamo che hanno un aspetto simile a bambini e somigliano tanto agli ex membri della Flotta.

Il nuovo capitolo della serie ha chiarito poiché il Governo ha sviluppato il nuovo potente Seraphim.

Il capitolo 1070 di One Piece ha continuato l’attacco dei Seraphim sull’isola mentre Sentomaru e Lucci combattevano per il controllo di queste armi.

Vegapunk ha poi rivelato di essere riuscito a copiare i poteri dei Frutti del Diavolo di tipo Paramisha. Per farlo è riuscito ad accedere a un campione del sangue dei possessori di tali Frutti e in seguito a distribuirlo ai Seraphim.

Lui stesso lì definisce la “forma più forte di umanità” e quindi, a causa della loro creazione, i Sette Signori della Guerra non erano più necessari.

Il grado di pericolosità è scandito da chi controlla queste potenti armi. In questo momento c’è Sentomaru ed è lui la chiave. Fino a quando riesce a non cedere il comando a Lucci c’è speranza per Rufy di aiutare Vegapunk a scappare dall’isola e quindi dal CP0.

Ma ciò dimostra che il Governo si stava preparando a fare cadere ogni patto stipulato in passato per eliminare in qualche modo tutti i pirati.

Fonte – Comicbook