One Piece 1070: un ammiraglio della Marina torna in azione!

Ogni capitolo del manga di One Piece è carico di sorprese. Di sicuro tutti coloro che seguono il manga in contemporanea con il Giappone ne sono consapevoli.

Eiichiro Oda nel corso di tanti anni di serializzazione del suo manga di successo, ha presentato tanti personaggi agli appassionati e alcuni di questi non chiaramente non sono sempre presenti.

Infatti oggi siamo entusiasti di riportare che un personaggio di spessore è tornato in azione ed è pronto più che mai scaldare la situazione presente su Egg Head.

In questo articolo seguiranno alcune anticipazioni legati al capitolo più recente di One Piece. Dunque per coloro non interessati l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Dopo gli eventi di Wano, i capitoli di One Piece si sono concentrati principalmente sulla rivelazione di alcuni segreti o misteri, in ombra da tanti anni. Ora però la situazione si sta scaldando e sta tornando l’azione.

Infatti Rufy è tornato ad affrontare un avversario a tutti noto, e ci riferiamo a Rob Lucci. Il vero obiettivo del governo è Vegapunk in quanto sta conducendo indagini sul Regno Antico e sull’energia risalente a questo regno. Come da lui stesso affermato, tutti quelli che si avventurano in queste ricerche finiscono per scomparire completamente, proprio come è successo a Ohara.

Ora però non vedremo nuovamente in azione solo Lucci ma anche un importante ammiraglio della Marina si unirà a questa caccia all’uomo.

Stiamo parlando di Kizaru, noto anche come Borsalino. Si tratta di un avversario ostico dati che ha mangiato il frutto del diavolo Pika Pika. Questo gli dona l’intangibilità, facendo passare attraverso di sé gli attacchi nemici e scomporre il proprio corpo nel proprio elemento, in questo caso in particelle di luce.

Nelle pagine finali del capitolo 1070 lo si sente parlare e dire che Vegapunk si è alleato con i Cappelli di Paglia. A questo punto per lo scienziato dovrebbe essere facile fuggire visto l’alleato, ma Kizaru è pronto a mandare a monte i piani di Vegapunk. Dopodiché ordina di spedire ogni nave da guerra su Egghead. Si preannuncia di certo tanta azione a partire dal prossimo capitolo.