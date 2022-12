Tra le uscite targate Panini Comics del 22 dicembre 2022 troviamo un nuovo numero della serie del Rat-Man Gigante di Leo Ortolani, l’Omnibus di Dottoressa Aphra per quanto riguarda Star Wars e una nuova avventura di Asterix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 22 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Panini Comics del 22 dicembre 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Rat-Man Gigante 106

3,90 €

E quello che resta alla fine è solo un’Ombra oscura che ricopre tutto.

Ma forse no.

Forse c’è ancora qualcuno in grado di salvare la situazione.

Mica Rat-Man, eh, ovvio.

Qualcuno che ci ha fatto ben sperare alla fine del numero scorso.

Ma sperare non è abbastanza.

Occorre qualcuno che prima della fine ci dia davvero una mano per uscire da questa storia.

Uno tipo il Frulla.

Asterix e la Corsa d’Italia

Asterix Collection 40

6,90 €

Contiene: Astérix et la Transitalique

Famosi per i loro numerosi viaggi in tutto il mondo conosciuto, Asterix e Obelix non potevano certo perdersi la grande corsa attraverso lo Stivale indetta da Giulio Cesare in persona! Da Monza a Napoli, scopriranno che gli abitanti d’Italia non sono tutti romani… con grande disappunto di Obelix!

Una grande e spassosissima avventura alla scoperta dell’Italia come non l’avete mai vista!

Dottoressa Aphra

Star Wars Omnibus

100,00 €

Contiene: Doctor Aphra (2016) #1/40, Doctor Aphra Annual (2017) #1/3, Darth Vader (2015) #3/4, #8, #21, #25, Star Wars (2015) #13, #19, #31/32, Star Wars: Screaming Citadel (2017) #1, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Lei è Chelli Lona Aphra e vi ruberà il cuore (oltre a tutti i vostri crediti). La più affascinante archeologa e fuorilegge della galassia lontana lontana è stata al servizio di Darth Vader e ha avuto un flirt con Luke Skywalker.

Luce e oscurità, sentimenti e tradimenti, coraggio e istinto di sopravvivenza: questa dottoressa vive di contraddizioni, e noi la amiamo per questo!

Con la partecipazione di due droidi assassini sociopatici e un Wookiee cacciatore di taglie, questo volume raccoglie la prima stagione della serie dedicata alla Dottoressa Aphra e tutte le sue apparizioni nei fumetti di Star Wars!