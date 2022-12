Tra le uscite Marvel targate Panini del 22 dicembre 2022 prosegue la saga A.X.E. Judgment Day sulle pagine di Amazing Spider-Man, numero che contiene inoltre anche il tie-in al Galà Infernale che ha visto Spidey allearsi a Wolverine.

Inoltre esordisce il nuovo la nuova formazione dei Marauders con Programma Extinzione e arriva X-Cellent, l’atteso sequel di X-Statix di Peter Milligan e Mike Allred.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 22 dicembre 2022.

Le uscite Marvel Panini del 22 dicembre 2022

Amazing Spider-Man 9

Spider-Man 809

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #9/10

Due tie-in: il primo di Gala Infernale e il secondo di A.X.E.!

Nel primo, vestito per l’occasione, Spider-Man fa squadra con Logan in una missione pericolosissima!

Nel secondo, una ragazza proveniente dal passato torna per sconvolgergli la vita!

Disegni degli artisti di Spider-Man: Beyond e East of West!

Punisher 7

3,00 €

Contiene: Punisher (2022) #6

Un ultimo ostacolo si frappone tra Frank Castle e la conclusione della guerra al crimine…

…non un ostacolo da poco, visto che si tratta del dio greco della guerra!

Ares considera Punisher il suo più grande discepolo, ed è disposto a tutto pur di farlo tornare sulla “retta via”.

Frank, però, non soltanto ora è il Pugno della Bestia, ma non sembra avere alcuna intenzione di redimersi. Come pensate che andrà a finire?

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 23

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #396/397, Spectacular Spider-Man (1976) #218/219

La saga Uscire dal baratro si conclude con il ritorno di Puma e Notturna!

L’ospite speciale è però Daredevil, direttamente dalle pagine di Caduta dal paradiso!

Spider-Man viene avvelenato, e solo una persona è in grado di salvarlo!

Comincia qui La tela della morte con Kaine, la possente Stunner e Doc Ock!

Marauders 1

Programma Extinzione

Marvel Geeks

17,00 €

Contiene: Marauders (2022) #1/5, Marauders Annual (2022) #1

Tornano le avventure dei Marauders del capitano Pryde con una formazione nuova di zecca, un nuovo formato e nuovi autori!

La nuova missione? Cercare i leggendari primi mutanti… prigionieri degli Shi’ar?!

Steve Orlando aggiunge un nuovo tassello alla storia dell’Homo superior…

…e pesca a piene mani dalle vicende di X-Men 2099, a partire da Brimstone Love!

X-Cellent: Ereditario X

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: Giant-Size X-Statix (2019) #1, X-Cellent (2022) #1/5

Il ritorno del più bizzarro X-gruppo di sempre!

Erano super eroi, ma anche delle super star. Erano giustizieri, ma anche icone dello showbusiness. Hanno combattuto e sono morti per fama, lusso e denaro…

…e oggi Orfano, Dead Girl e gli altri membri di X-Statix sono tornati!

Sulla loro strada, però, ci sono vecchie conoscenze pronte a spodestarli!

Tornano due degli autori più iconoclasti sulla piazza: Peter Milligan (Hellblazer) e Mike Allred (Madman)!

Incredibili Avengers 2

Vendicare la Terra

Marvel Deluxe

38,00 €

Contiene: Uncanny Avengers (2012) #14/25, Uncanny Avengers Annual (2014) #1, Magneto (2014) #9/10

Il piano dei figli di Apocalisse ha preso il via: come finirà?

Una nuova utopia mutante si è realizzata… ma non tutti vivono in pace!

Sulla scena irrompe Kang, pronto a un’improbabile alleanza con gli Avengers!

Una storia fatta di salti e paradossi temporali, in una lotta all’ultimo colpo di scena!

Spider-Man: Il Regno

Grandi Tesori Marvel

30,00 €

Contiene: Spider-Man: Reign (2007) #1/4

Torna nella sua edizione definitiva una delle più amate storie moderne di Spider-Man!

In un cupo futuro, un anziano Tessiragnatele non smette di combattere…

In una New York distopica e autoritaria, Peter Parker dovrà imparare a distinguere realtà e allucinazioni per poter salvare se stesso e la sua città.

La commovente saga che ha consacrato il talento del versatile Kaare Andrews (Iron Fist).

The Amazing Spider-Man di David Michelinie e Todd McFarlane

Marvel Omnibus

79,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #296/329, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #10

Una delle più amate gestioni di Amazing Spider-Man torna in un’edizione definitiva! Uno dei disegnatori più influenti della storia del fumetto, Todd McFarlane, esplode con la sua bravura sulla pagina della testata “principe” tra quelle dedicate all’Uomo Ragno, accompagnato da uno scrittore che ha segnato gli anni 80: David Michelinie. Quasi 900 pagine di azione per un lungo, indimenticabile ciclo ricchissimo di eventi per Spidey, tra cui lo storico numero 300 con il debutto di Eddie Brock nei panni di Venom. Inoltre, un ricco parterre di guest star: da Hulk a Capitan America passando per la Gatta Nera e Magneto! La Storia dell’Uomo Ragno in un’edizione lussuosa e ricca di extra. Semplicemente imperdibile!

New X-Men di Grant Morrison

Marvel Omnibus

89,00 €

Contiene: New X-Men #114/154, New X-Men Annual #1

All’alba del nuovo millennio, una Marvel Comics in gran fermento affidò all’iconoclasta Grant Morrison il suo best seller: X-Men. Col disegnatore Frank Quitely la trasformò in New X-Men, una serie capace di modernizzare tematiche, atmosfere, look rispecchiando “l’anima” dei celebri mutanti. L’acclamato ciclo con la morte di Jean Grey, la trasformazione di Bestia, la corruzione di Ciclope, il segreto di Xavier e molto altro ancora.

Lego Avengers 15

5,90 €

Contiene: la minifigure ufficiale LEGO® di Rescue!