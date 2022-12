One Piece: Eiichiro Oda utilizza un filtro virale di tiktok su Rob Lucci

One Piece è uno dei manga shonen più famosi in tutto il mondo e tutt’ora in corso da ben 25 anni. La controversia che circonda l’arte dell’intelligenza artificiale è arrivara anche nel mondo degli anime coinvolgendo uno dei mangaka più famosi di sempre, Eiichiro Oda.

Il mangaka ha colto l’occasione per condividere una visione alternativa di un villain molto conosciuto tra gli appassionati, ossia Rob Lucci. Lucci, per di più, è molto discusso tra i fan in quanto ha recentemente fatto il suo ritorno nel manga. Il membro del CP0 ha mostrato un nuovo potere legato al suo Frutto del Diavolo. Oggi però abbiamo il piacere di riportare alcuni sketch legati al personaggio, realizzati da Oda. Il mangaka però si è servito di un filtro virale su tiktok per mostrare visione completamente diversa di questo personaggio.

In cima all’articolo abbiamo riportato il video che ne mostra il risultato, presente nel canale Youtube ufficiale di One Piece. Si può guardare Oda stesso disegnare una nuova interpretazione di Rob Lucci. Attraverso un filtro, l’intelligenza artificiale ha mostrato come sarebbe potuto apparire il personaggio con un restyling diverso da quello che si conosce.

Lucci è tornato in One Piece, in quanto era sulle tracce di Vegapunk. Inoltre è decisamente cambiato ed è più forte rispetto al primo scontro con Rufy. Lucci è una parte del Cipher Pol Zero, l’organizzazione militare che è diventata una vera potenza nel mondo di One Piece.

Nonostante sia diventato più forte, il Gear Fifth di Rufy è incontenibile, dando vita a scene di combattimento quasi ridicole, come aveva già fatto contro Kaido.

La parte più esilarante di questo video, oltre l’A.I. che trasforma Lucci, è legata al fatto che Oda abbia considerato il nuovo design, per poi adattarlo al suo stile. Come si vede dal video, il risultato è una versione più giovane e femminile di Lucci faccia a faccia con Rufy.

Al momento il manga prosegue il suo percorso finale, e sarà interessante vedere quali saranno le azioni di Lucci, specialmente ora che è di nuovo coinvolto nelle vicende.

