Dragon Ball Super mostra la prima cotta di Trunks (SPOILER)

Dragon Ball Super è tornato alla grande con un capitolo molto interessante, introducendo il pubblico verso una nuova saga che sa di “supereroistico”, data l’influenza dei comics altamente sentita all’interno di questo nuovo progetto comprensivo anche del film.

Con Goku e Vegeta che si stanno attualmente allenando sul Pianeta di Beerus, tocca a Goten e Trunks difendere la Terra e dato che i due ragazzi hanno una vita sociale/scolastica devono proteggere in un certo senso la loro identità e per questo hanno un costume e delle maschere per risolvere il tutto.

Nel primo capitolo, come leggete dal titolo, Toyotaro e Toriyama mostrano la prima cotta del nostro Trunks che a quanto pare è Mai, la giovane ragazza al servizio di Pilaf, uno dei personaggi storici del franchise. Quindi insieme a uno storico ritorno all’interno del mondo di Dragon Ball abbiamo anche la prima cotta del figlio di Vegeta e Bulma.

Vista l’impronta della storia è anche una scelta quasi “obbligata” da parte degli autori, dato che in questa saga si vuole rappresentare, approfondire e mostrare la fase adolescenziale dei due protagonisti, e tra lo studio, le scuole superiori e le prime cotte il pubblico avrà di che immedesimarsi.

Nell’ultimo capitolo pubblicato vediamo addirittura Trunks chiedere un appuntamento a Mai, confermata come la persona che attualmente interessa al personaggio.

Questa potrebbe essere una cosa superficiale ma allo stesso tempo l’interessante “sub stories” potrebbe essere rilevante per donare un volto completo a questa saga, ricreando alla perfezione quello che spesso vediamo all’interno dei fumetti supereroistici americani.

In questo primo capitolo abbiamo veramente tutto quello che occorre per creare una saga come si deve riguardante la crescita di Goten e Trunks, non solo per quanta riguarda il loro livello combattivo e tecnico ma anche a livello di persona, dato il momento complesso che attualmente stanno passando in questa nuova saga.

Avete letto Dragon Ball Super 88? Cosa ne pensate?

