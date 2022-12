One Piece: il bellissimo messaggio di Oda per il 2023

One Piece nel 2023 avrà ancora tanto da raccontare e durante il Jump Festa 2023 sono state condivise alcune informazioni per quanto riguarda il prossimo capitolo del manga, la serie Netflix e la fine generale della storia. Oda ha condiviso quindi un messaggio personale per quanto riguarda il franchise insieme ad alcune nozioni per il 2023.

Come sempre Newworldartur su Twitter ha postato il messaggio completo del sensei tradotto dal giapponese all’inglese, così da offrire la possibilità a tutto il mondo di capire quello che Oda vuole dire al suo pubblico. In calce tutta la lettera del noto mangaka:

“Il 2022 è stato l’anno in cui si è conclusa la saga di Wano, intanto che “RED” sta ottenendo ottimi risultati nelle sale di tutto il mondo. L’anno è stato veramente incredibile e tutto lo staff dietro One Piece è veramente entusiasta. La mia storia va avanti da 25 anni, e sto notando sempre di più un pubblico giovane che si approccia al manga e di questo sono contento. Inoltre ho detto che One Piece è entrato nella saga finale, ma mettetevi comodi: non finirà tanto presto così come pensate, quindi non stressatevi a capire la fine e godetevi ogni momento. Il 2023 sarà un anno importante per il franchise, dato che uscirà anche il videogioco One Piece Odyssey, sviluppato ben per sei lunghi anni. La serie TV Netflix in live action è a buon punto, e al momento sono davvero contento del risultato: a quanto pare l’unico preoccupato per il risultato finale sono solamente io. Per quanto riguarda la fine del manga, beh, cosa ci possiamo aspettare? Che un personaggio combatta contro un altro? Non è esattamente così. Io direi che ci sarà verso la fine una “battle royale” tutti contro tutti, e spero vivamente che non muoia nessuno”.

One Piece: il bellissimo messaggio di Oda per il 2023

Eiichiro Oda's full message at Jump Festa 2023 #OnePiece pic.twitter.com/VA528x9ewM — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 18, 2022

Come vedete così come ci riporta anche Comic Book Oda all’interno del finale ha intenzione di far combattere un gran numero di personaggi, dove probabilmente potrebbe morire qualcuno. Oltre questo non ha accennato al tesoro o altro, e a quanto pare abbiamo ancora tanto da scoprire e ammirare.

Fonte Comic Book – Twitter