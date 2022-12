Dragon Ball continua a festeggiare il personaggio di Vegeta, che qualche giorno fa ha compiuto la bellezza di 34 anni. Per un umano non è un numero rilevante ma per un personaggio manga sono un traguardo importante, vista anche la facilità con cui la gente dimentica.

Su questo non possiamo dire nulla e Dragon Ball grazie al suo team di lavoratori, insieme al carisma dei personaggi creati da Toriyama, non è mai stato dimenticato dal pubblico ma anzi, col tempo è anche riuscito a catturare un enorme fetta di pubblico, comprese le nuove generazioni grazie ai videogiochi e la serie “Super”.

Anche se la mentalità è mutata il pensiero è rimasto lo stesso su Vegeta e a oggi siamo ancora qui per festeggiare il suo compleanno ripercorrendo tutte le cover giapponesi dedicate al personaggio nel corso di questa longeva e onorata carriera. Il Tweet è di Vegeta Fans Club.

Dragon Ball: ecco tutte le cover in cui è appaso Vegeta nel corso di 34 anni

Some of the covers of the Dragon Ball chapters starring Vegeta. Which one is your favorite?

We're still celebrating 34 years of Prince Vegeta! 🥳 pic.twitter.com/49OLIvaLz5 — Vegeta fans Club (@VegetaFansClub) December 9, 2022

Rivederle tutti insieme fa sicuramente un certo effetto e come se non bastasse non ne manca nemmeno una. Non solo ammiriamo il talento di Toriyama nel disegno ma allo stesso tempo ripercorriamo tutta la vita di Vegeta che come un vero Saiyan non si è mai arreso e ha sempre combattuto.

Infatti possiamo notare partendo da sinistra fino all’inizio della seconda fila la sua prima apparizione nella saga dei Saiyan, dove parte insieme a Nappa per finire poi con l’iconica immagine dove Goku lo sconfigge definitivamente e Crilin gli risparmia la vita (come accennato non muore perché all’epoca era diventato davvero popolare ndr).

Successivamente arriva la carrellata di cover dedicata alla saga di Freezer, dove Vegeta ha un tragico epilogo, anche un minimo spoilerato all’epoca della sua prima uscita ufficiale.

Poi ovviamente appare la saga di Cell, dove Vegeta raggiunge anche un nuovo potenziale insieme a suo figlio Trunks e infine la saga di Majin Bu che come ben sapete ospita uno dei momenti più alti del personaggio dove appunto il Saiyan si sacrifica per portare in salvo tutti, nella fattispecie sua moglie Bulma e suo figlio Trunks.

Voi avete una copertina preferita?

Fonte Twitter